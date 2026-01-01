Installer Vikunja med ett klikk.
Selvhostet åpen kildekode-oppgavebehandler med liste-, Kanban-, Gantt- og tabellvisninger i tillegg til teamsamarbeid og CalDAV-synkronisering.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Vikunja
Vikunja er en selvhostet applikasjon for oppgave- og prosjektstyring som støtter flere visningsmoduser, inkludert liste, Kanban-tavle, Gantt-diagram og tabell. Den tilbyr hierarkisk prosjektnesting, oppgavetildelinger, forfallsdatoer, påminnelser, etiketter og filvedlegg for komplett oppgavestyring i ett verktøy.
Å selvhoste Vikunja på en VPS holder alle dine oppgaver og prosjektdata private, uten abonnementsavgifter per bruker. CalDAV-synkronisering bringer oppgaver inn i kalenderapper, et mobilresponsivt grensesnitt fungerer på alle enheter, og teamdeling med rollebaserte tillatelser støtter både personlig og samarbeidsbasert bruk.
Viktige funksjoner i Vikunja
Flere visningsmoduser
Bytt mellom liste-, Kanban-tavle-, Gantt-tidslinje- og tabellvisninger for å jobbe med oppgaver i det formatet du foretrekker.
Teamsamarbeid
Del prosjekter med teammedlemmer ved å bruke rollebaserte tillatelser for visning, redigering og oppgavetildeling.
CalDAV-synkronisering
Synkroniser oppgaver og forfallsdatoer til enhver kalenderapp som støtter CalDAV, inkludert Apple Kalender og Thunderbird.
Påminnelser og varsler
Sett oppgavepåminnelser med e-post eller push-varsler for å holde oversikt over frister uten å sjekke appen manuelt.
Hierarkiske prosjekter
Organiser arbeidet i nestede prosjekter og underprosjekter for å gjenspeile komplekse team- eller organisasjonsstrukturer.
Hvorfor kjøre Vikunja på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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