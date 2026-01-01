Vikunja er en selvhostet applikasjon for oppgave- og prosjektstyring som støtter flere visningsmoduser, inkludert liste, Kanban-tavle, Gantt-diagram og tabell. Den tilbyr hierarkisk prosjektnesting, oppgavetildelinger, forfallsdatoer, påminnelser, etiketter og filvedlegg for komplett oppgavestyring i ett verktøy.

Å selvhoste Vikunja på en VPS holder alle dine oppgaver og prosjektdata private, uten abonnementsavgifter per bruker. CalDAV-synkronisering bringer oppgaver inn i kalenderapper, et mobilresponsivt grensesnitt fungerer på alle enheter, og teamdeling med rollebaserte tillatelser støtter både personlig og samarbeidsbasert bruk.