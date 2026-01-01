Installer Faraday med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-plattform for sårbarhetsadministrasjon som sentraliserer sikkerhetsfunn og effektiviserer utbedring for sikkerhetsteam.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Faraday
Faraday er en sårbarhetsstyringsplattform i bedriftsklasse som gir sikkerhetsteam et samlet arbeidsområde for å oppdage, spore og utbedre sårbarheter på tvers av hele infrastrukturen deres. Den integreres med over 80 sikkerhetsverktøy, og importerer og normaliserer automatisk skannedata fra ulike skannere og testrammeverk, slik at team kan fokusere på analyse i stedet for manuell datahåndtering.
Selvhosting av Faraday på din VPS sikrer at sensitive sikkerhetsfunn og revisjonsspor forblir under din fulle kontroll – og oppfyller strenge samsvarskrav for håndtering av sårbarhetsdata, samtidig som det leverer bedriftsfunksjonalitet uten de tilbakevendende kostnadene ved skybaserte plattformer.
Viktige funksjoner i Faraday
80+ Verktøyintegrasjoner
Importerer automatisk og normaliserer sårbarhetsdata fra bransjestandard skannere og testrammeverk, noe som eliminerer manuell datainnsamling.
Teamsamarbeid
Arbeidsområder for flere brukere med rollebasert tilgangskontroll lar sikkerhetsteam samarbeide om vurderinger og spore eierskap til utbedring i sanntid.
Risikoprioritering
Innebygd motor for risikovurdering og prioritering hjelper team med å fokusere utbedringsarbeidet på sårbarhetene som utgjør den største faktiske trusselen.
Etterlevelsesrapportering
Tilpassede rapportmaler og revisjonslogger hjelper compliance-ansvarlige med å demonstrere forbedringer i sikkerhetsstatus og oppfylle lovpålagte krav.
RESTful API
Et komplett REST API muliggjør integrasjon med CI/CD-pipelines og SIEM-verktøy, som lar DevSecOps-team automatisere sårbarhetssporing gjennom hele SDLC.
Hvorfor kjøre Faraday på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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