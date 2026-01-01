Faraday er en sårbarhetsstyringsplattform i bedriftsklasse som gir sikkerhetsteam et samlet arbeidsområde for å oppdage, spore og utbedre sårbarheter på tvers av hele infrastrukturen deres. Den integreres med over 80 sikkerhetsverktøy, og importerer og normaliserer automatisk skannedata fra ulike skannere og testrammeverk, slik at team kan fokusere på analyse i stedet for manuell datahåndtering.

Selvhosting av Faraday på din VPS sikrer at sensitive sikkerhetsfunn og revisjonsspor forblir under din fulle kontroll – og oppfyller strenge samsvarskrav for håndtering av sårbarhetsdata, samtidig som det leverer bedriftsfunksjonalitet uten de tilbakevendende kostnadene ved skybaserte plattformer.