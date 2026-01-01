Installer Notifiarr med ett-klikks installasjon.
Enhetlig klient for Notifiarr.com som kobler sammen mediestakken din med kraftige varslings- og automatiseringsarbeidsflyter.
Velg en VPS-plan for Notifiarr
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Notifiarr
Notifiarr er en selvhostet klient for Notifiarr.com-tjenesten, som muliggjør dyp integrasjon mellom din medieautomatiseringsstabel — inkludert Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og Plex — og et sentralisert varslingssystem. Den fungerer som broen mellom dine lokale tjenester og Notifiarr.com, videresender hendelser, utløser tilpassede arbeidsflyter og leverer sanntidsvarsler til Discord, Slack og andre plattformer.
Ved å kjøre Notifiarr-klienten på din egen VPS, beholder du full kontroll over integrasjonene for mediestabelen din uten å eksponere individuelle tjenester for internett. Konfigurer alt via et rent webgrensesnitt, overvåk systemhelse og rute varsler akkurat dit du trenger dem.
Viktige funksjoner i Notifiarr
Starr App-integrasjon
Koble til Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og mer for å videresende mediehendelser og utløse egendefinerte varsler automatisk.
Discord-varsler
Lever rike, tilpassbare varsler til Discord-kanaler med mediekunst, metadata og handlingsknapper.
Overvåking av systemhelse
Overvåk diskplass, CPU, minne og stasjonshelse fra ett enkelt dashbord med automatisk varsling.
Plex & Tautulli Støtte
Motta oppdateringer om hva som spilles nå, avspillingshendelser og varsler om brukeraktivitet direkte fra din Plex Media Server.
Multiplattformvarsler
Send varsler til Slack, Telegram, e-post og andre plattformer sammen med Discord for fleksibel levering.
Hvorfor kjøre Notifiarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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