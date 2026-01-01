Notifiarr er en selvhostet klient for Notifiarr.com-tjenesten, som muliggjør dyp integrasjon mellom din medieautomatiseringsstabel — inkludert Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og Plex — og et sentralisert varslingssystem. Den fungerer som broen mellom dine lokale tjenester og Notifiarr.com, videresender hendelser, utløser tilpassede arbeidsflyter og leverer sanntidsvarsler til Discord, Slack og andre plattformer.

Ved å kjøre Notifiarr-klienten på din egen VPS, beholder du full kontroll over integrasjonene for mediestabelen din uten å eksponere individuelle tjenester for internett. Konfigurer alt via et rent webgrensesnitt, overvåk systemhelse og rute varsler akkurat dit du trenger dem.