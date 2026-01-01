Casdoor er en åpen kildekode-plattform for identitets- og tilgangsstyring (IAM) som fungerer som en sentralisert autentiseringsserver for applikasjonene dine. Bygget med støtte for OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML og LDAP rett ut av esken, lar den enhver applikasjon delegere brukerpålogging til en enkelt, betrodd tjeneste – noe som eliminerer påloggingssystemer per app og gir brukere ett sett med legitimasjon på tvers av hele stakken din.

Selv-hosting av Casdoor holder brukernes legitimasjon og sesjonsdata fullt under din kontroll, uten pris per bruker og uten leverandørlås. Innebygd flerfaktorautentisering, integrasjoner for sosial pålogging og finkornede tillatelser via Casbin gjør den til en komplett identitetsplattform for team av enhver størrelse.