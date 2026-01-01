Installer Casdoor med ett klikk.
Åpen kildekodebasert plattform for identitets- og tilgangsstyring med OAuth 2.0, OIDC og SAML for sentralisert enkeltpålogging.
Velg en VPS-plan for Casdoor
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Casdoor
Casdoor er en åpen kildekode-plattform for identitets- og tilgangsstyring (IAM) som fungerer som en sentralisert autentiseringsserver for applikasjonene dine. Bygget med støtte for OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML og LDAP rett ut av esken, lar den enhver applikasjon delegere brukerpålogging til en enkelt, betrodd tjeneste – noe som eliminerer påloggingssystemer per app og gir brukere ett sett med legitimasjon på tvers av hele stakken din.
Selv-hosting av Casdoor holder brukernes legitimasjon og sesjonsdata fullt under din kontroll, uten pris per bruker og uten leverandørlås. Innebygd flerfaktorautentisering, integrasjoner for sosial pålogging og finkornede tillatelser via Casbin gjør den til en komplett identitetsplattform for team av enhver størrelse.
Viktige funksjoner i Casdoor
Universelle SSO-protokoller
Støtte for OAuth 2.0, OpenID Connect og SAML lar Casdoor fungere som identitetsleverandør for praktisk talt alle applikasjoner uten videre.
Flerfaktorautentisering
Håndhev TOTP, WebAuthn maskinvarenøkler, SMS-koder eller Face ID på tvers av alle tilkoblede applikasjoner med MFA-policyer per app.
Sosiale påloggingsleverandører
Innebygde koblinger for GitHub, Google, Microsoft og dusinvis av andre leverandører lar brukere logge på med eksisterende kontoer.
Finkornet tilgangskontroll
Casbin-drevet ACL-, RBAC- og ABAC-policyer kontrollerer nøyaktig hvilke brukere og roller som kan få tilgang til hvilke ressurser på tvers av stakken din.
Støtte for flere organisasjoner
Administrer flere isolerte organisasjoner med separate brukergrupper, applikasjoner og retningslinjer fra en enkelt Casdoor-instans.
Hvorfor kjøre Casdoor på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.