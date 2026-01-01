Distribuer GNS3-server med ett klikk.
Nettverkstopologiemulator med åpen kildekode og et nettlesertilgjengelig grensesnitt for å designe og simulere virtuelle nettverkslaboratorier.
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Hva du kan bygge med GNS3 Server
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) er en åpen kildekode-nettverksemuleringsplattform som er betrodd av nettverksingeniører, studenter og sertifiseringstrenere over hele verden. Den lar deg bygge komplekse nettverkstopologier fra flere leverandører ved å bruke ekte Cisco IOS, Juniper og andre leverandørbilder sammen med lette virtuelle apparater, alt uten fysisk maskinvare.
Å kjøre GNS3 Server på en VPS holder laben din vedvarende og tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser. Prosjekter, enhetsbilder og topologier lagres på holdbare navngitte volumer slik at arbeidet ditt overlever container-omstarter. Det medfølgende web-grensesnittet kobles direkte til server-API-en på port 3080, noe som gir deg en komplett dra-og-slipp-topologiredigerer fra hvilken som helst nettleser på hvilken som helst enhet.
Viktige funksjoner i GNS3 Server
Emulering av flere leverandører
Kjør ekte Cisco IOS, Juniper og andre leverandørbilder sammen med åpen kildekode-enheter i samme topologi uten fysisk maskinvare.
Nettleserbasert brukergrensesnitt
Det medfølgende webgrensesnittet leverer en topologidesigner med dra-og-slipp-funksjonalitet som er tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser, uten at en skrivebordsklient er nødvendig.
Vedvarende lab-lagring
Prosjekter, enhetsbilder og topologifiler lagres i navngitte volumer slik at arbeidet ditt vedvarer gjennom omstarter av containere og oppgraderinger.
REST API
Et dokumentert REST API på port 3080 lar deg automatisere klargjøring av topologi, nodedrift og livssyklusoperasjoner for lab fra skript eller CI-pipelines.
Apparatbibliotek
Importer forhåndsbygde apparatmaler for rutere, svitsjer, brannmurer og Linux-verter for å bygge realistiske laboratorier raskt uten manuell konfigurasjon.
VPCS og Docker-noder
Innebygd VPCS lettvekts PC-simulering og innebygd støtte for Docker-beholdere lar deg legge til sluttverter og applikasjonsservere til enhver topologi.
Hvorfor kjøre GNS3 Server på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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