GNS3 (Graphical Network Simulator-3) er en åpen kildekode-nettverksemuleringsplattform som er betrodd av nettverksingeniører, studenter og sertifiseringstrenere over hele verden. Den lar deg bygge komplekse nettverkstopologier fra flere leverandører ved å bruke ekte Cisco IOS, Juniper og andre leverandørbilder sammen med lette virtuelle apparater, alt uten fysisk maskinvare.

Å kjøre GNS3 Server på en VPS holder laben din vedvarende og tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser. Prosjekter, enhetsbilder og topologier lagres på holdbare navngitte volumer slik at arbeidet ditt overlever container-omstarter. Det medfølgende web-grensesnittet kobles direkte til server-API-en på port 3080, noe som gir deg en komplett dra-og-slipp-topologiredigerer fra hvilken som helst nettleser på hvilken som helst enhet.