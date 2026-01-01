Installer ILLA Builder med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode lavkodeplattform for å bygge interne verktøy, dashbord og adminpaneler visuelt.
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Hva du kan bygge med ILLA Builder
ILLA Builder er en utviklingsplattform med åpen kildekode og lavkode som lar team bygge interne verktøy, dashbord og administrasjonspaneler uten omfattende frontend-utvikling. Et dra-og-slipp-komponentbibliotek kombinert med støtte for over 40 integrasjoner – inkludert PostgreSQL, MySQL, REST API-er og GraphQL – betyr at utviklere kan koble til reelle datakilder og levere fungerende applikasjoner på timer i stedet for uker.
Selv-hosting av ILLA Builder på din VPS holder forretningsdata innenfor din egen infrastruktur, noe som eliminerer bekymringer rundt SaaS-datadelingspolicyer eller pris per bruker. Det alt-i-ett Docker-imaget pakker alt som trengs for å kjøre plattformen, med vedvarende volumer som sikrer at prosjektene og tilkoblede ressursene dine bevares ved omstarter og oppdateringer.
Viktige funksjoner i ILLA Builder
Dra-og-slipp-bygger
Sett sammen brukergrensesnitt fra et rikt komponentbibliotek — tabeller, skjemaer, diagrammer og mer — ved å dra dem til et lerret, uten å skrive layoutkode.
40+ dataintegrasjoner
Koble direkte til PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API-er, GraphQL og andre populære tjenester for å drive appene dine med sanntidsdata.
JavaScript overalt
Skriv tilpasset logikk med JavaScript for å transformere data, utløse handlinger og legge til betinget atferd utover det no-code-verktøy vanligvis tillater.
Sanntids samarbeid
Flere teammedlemmer kan redigere den samme applikasjonen samtidig, noe som gjør det praktisk for utviklings- og driftsteam å bygge og iterere sammen.
Selvhostet datakontroll
Å kjøre på din egen VPS holder alle tilkoblede datakilder og applikasjonslogikk innenfor din infrastruktur, og støtter samsvars- og datalagringskrav.
Hvorfor kjøre ILLA Builder på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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