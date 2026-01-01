ILLA Builder er en utviklingsplattform med åpen kildekode og lavkode som lar team bygge interne verktøy, dashbord og administrasjonspaneler uten omfattende frontend-utvikling. Et dra-og-slipp-komponentbibliotek kombinert med støtte for over 40 integrasjoner – inkludert PostgreSQL, MySQL, REST API-er og GraphQL – betyr at utviklere kan koble til reelle datakilder og levere fungerende applikasjoner på timer i stedet for uker.

Selv-hosting av ILLA Builder på din VPS holder forretningsdata innenfor din egen infrastruktur, noe som eliminerer bekymringer rundt SaaS-datadelingspolicyer eller pris per bruker. Det alt-i-ett Docker-imaget pakker alt som trengs for å kjøre plattformen, med vedvarende volumer som sikrer at prosjektene og tilkoblede ressursene dine bevares ved omstarter og oppdateringer.