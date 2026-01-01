Installer Fasten Health med ett-klikks installasjon.
Selvhostet system for personlige og familiens elektroniske pasientjournaler som samler helsedata fra leverandører og enheter.
Velg en VPS-plan for Fasten Health
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Fasten Health
Fasten On-Prem er et åpen kildekode, selvhostet administrasjonsverktøy for elektronisk pasientjournal (EPJ) som lar enkeltpersoner og familier samle helsedata fra leger, sykehus, laboratorier og tilkoblede enheter i et enkelt privat arkiv. Bygget på FHIR-helsedatastandarden og skrevet i Go, tar den imot journaler via manuell inntasting og FHIR Bundle-opplastinger eksportert fra pasientportaler, og gjengir dem i en samlet tidslinje sammen med notater, tilstander, medisiner, allergier og laboratorieresultater.
Selvhosting av Fasten på din egen VPS holder personlig identifiserbar helsedata innenfor infrastruktur du kontrollerer, i stedet for en SaaS-leverandør av helsejournaler — viktig med tanke på hvor sensitiv medisinsk historie er. Den krypterte SQLite-databasen, enkeltbinære Go-kjøretiden og registrering per bruker betyr at en liten VPS komfortabelt kan hoste en fullstendig personlig eller familiejournal.
Viktige funksjoner i Fasten Health
FHIR Bundle-import
Last opp FHIR-pakker eksportert fra pasientportaler eller andre helsesystemer for å inkludere eksisterende medisinsk historie i arkivet.
FHIR-native lagring
Lagre poster i deres opprinnelige FHIR-ressursformat slik at strukturerte spørringer, eksport og videre behandling forblir leverandøruavhengig.
Manuell registrering
Legg til laboratorieresultater, tilstander, medisiner, vaksinasjoner og notater manuelt for besøk, behandlere eller eksisterende journaler som er eldre enn FHIR-tilgang.
Familiekontoer
Administrer poster for partnere, barn eller eldre familiemedlemmer fra én enkelt instans med separate brukerkontoer.
Kryptert database
SQLite-database er kryptert i hvile som standard, som beskytter sensitive helsejournaler på disk mot opportunistisk tilgang.
Dokumentvedlegg
Legg ved skannede dokumenter, bilder og PDF-er til konsultasjoner slik at hele pasientjournalen er samlet på ett søkbart sted.
Hvorfor kjøre Fasten Health på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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