Opptil 69 % rabatt for Fasten Health

Installer Fasten Health med ett-klikks installasjon.

Selvhostet system for personlige og familiens elektroniske pasientjournaler som samler helsedata fra leverandører og enheter.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Fasten Health med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for Fasten Health

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Fasten Health

Fasten On-Prem er et åpen kildekode, selvhostet administrasjonsverktøy for elektronisk pasientjournal (EPJ) som lar enkeltpersoner og familier samle helsedata fra leger, sykehus, laboratorier og tilkoblede enheter i et enkelt privat arkiv. Bygget på FHIR-helsedatastandarden og skrevet i Go, tar den imot journaler via manuell inntasting og FHIR Bundle-opplastinger eksportert fra pasientportaler, og gjengir dem i en samlet tidslinje sammen med notater, tilstander, medisiner, allergier og laboratorieresultater.

Selvhosting av Fasten på din egen VPS holder personlig identifiserbar helsedata innenfor infrastruktur du kontrollerer, i stedet for en SaaS-leverandør av helsejournaler — viktig med tanke på hvor sensitiv medisinsk historie er. Den krypterte SQLite-databasen, enkeltbinære Go-kjøretiden og registrering per bruker betyr at en liten VPS komfortabelt kan hoste en fullstendig personlig eller familiejournal.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Fasten Health

FHIR Bundle-import

Last opp FHIR-pakker eksportert fra pasientportaler eller andre helsesystemer for å inkludere eksisterende medisinsk historie i arkivet.

FHIR-native lagring

Lagre poster i deres opprinnelige FHIR-ressursformat slik at strukturerte spørringer, eksport og videre behandling forblir leverandøruavhengig.

Manuell registrering

Legg til laboratorieresultater, tilstander, medisiner, vaksinasjoner og notater manuelt for besøk, behandlere eller eksisterende journaler som er eldre enn FHIR-tilgang.

Familiekontoer

Administrer poster for partnere, barn eller eldre familiemedlemmer fra én enkelt instans med separate brukerkontoer.

Kryptert database

SQLite-database er kryptert i hvile som standard, som beskytter sensitive helsejournaler på disk mot opportunistisk tilgang.

Dokumentvedlegg

Legg ved skannede dokumenter, bilder og PDF-er til konsultasjoner slik at hele pasientjournalen er samlet på ett søkbart sted.

Hvorfor kjøre Fasten Health på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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