Fasten On-Prem er et åpen kildekode, selvhostet administrasjonsverktøy for elektronisk pasientjournal (EPJ) som lar enkeltpersoner og familier samle helsedata fra leger, sykehus, laboratorier og tilkoblede enheter i et enkelt privat arkiv. Bygget på FHIR-helsedatastandarden og skrevet i Go, tar den imot journaler via manuell inntasting og FHIR Bundle-opplastinger eksportert fra pasientportaler, og gjengir dem i en samlet tidslinje sammen med notater, tilstander, medisiner, allergier og laboratorieresultater.

Selvhosting av Fasten på din egen VPS holder personlig identifiserbar helsedata innenfor infrastruktur du kontrollerer, i stedet for en SaaS-leverandør av helsejournaler — viktig med tanke på hvor sensitiv medisinsk historie er. Den krypterte SQLite-databasen, enkeltbinære Go-kjøretiden og registrering per bruker betyr at en liten VPS komfortabelt kan hoste en fullstendig personlig eller familiejournal.