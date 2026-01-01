Installer SolidInvoice med ett klikk.
Symfony-basert faktureringsapplikasjon med åpen kildekode for frilansere og små bedrifter for å administrere kunder, tilbud og betalinger.
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Hva du kan bygge med SolidInvoice
SolidInvoice er en åpen kildekode-faktureringsapplikasjon bygget på Symfony-rammeverket, designet for frilansere, konsulenter og små bedrifter som trenger et rent, fokusert faktureringsverktøy uten månedlige SaaS-avgifter. Den dekker hele tilbud-til-betaling-arbeidsflyten: administrere klienter og kontakter, sende tilbud som konverteres til fakturaer, spore betalinger og konfigurere skatter og valutaer for å matche din jurisdiksjon.
Selv-hosting av SolidInvoice på din egen VPS holder klientregistre, fakturahistorikk og betalingsdata på infrastruktur du kontrollerer — ingen pris per bruker, ingen avgift per faktura, og ingen tredjeparts tilgang til sensitiv finansiell informasjon. En førstegangsveiviser guider deg gjennom databaseoppsett og opprettelse av den første administratorkontoen, og den medfølgende MySQL-tjenesten lagrer alle transaksjonsdata bak Traefik-administrert HTTPS fra første utrulling.
Viktige funksjoner i SolidInvoice
Tilbud og fakturaer
Utsted profesjonelle tilbud som konverteres til fakturaer med ett klikk, og fjern duplisert dataregistrering i hele salgs- og faktureringsprosessen.
Kundestyring
Spor kunder, kontakter og kredittsaldoer i et sentralt register med fakturahistorikk per kunde og utestående saldoer.
Gjentakende fakturaer
Planlegg gjentakende fakturaer for faste kunder og abonnementsfakturering, med automatisk generering på syklusen du definerer.
Betalingssporing
Registrer delvise og fulle betalinger mot fakturaer, med innebygd støtte for pluggbare betalingsløsninger som Stripe og PayPal.
Flervaluta og skatt
Fakturer internasjonale kunder i deres lokale valuta og konfigurer flere skattesatser for å håndtere MVA, GST og regionale skattestrukturer.
Bygget på Symfony
Drevet av det modne Symfony PHP-rammeverket, som gir et stabilt, utvidbart fundament med en langvarig vedlikeholdshistorikk.
Hvorfor kjøre SolidInvoice på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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