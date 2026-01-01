SolidInvoice er en åpen kildekode-faktureringsapplikasjon bygget på Symfony-rammeverket, designet for frilansere, konsulenter og små bedrifter som trenger et rent, fokusert faktureringsverktøy uten månedlige SaaS-avgifter. Den dekker hele tilbud-til-betaling-arbeidsflyten: administrere klienter og kontakter, sende tilbud som konverteres til fakturaer, spore betalinger og konfigurere skatter og valutaer for å matche din jurisdiksjon.

Selv-hosting av SolidInvoice på din egen VPS holder klientregistre, fakturahistorikk og betalingsdata på infrastruktur du kontrollerer — ingen pris per bruker, ingen avgift per faktura, og ingen tredjeparts tilgang til sensitiv finansiell informasjon. En førstegangsveiviser guider deg gjennom databaseoppsett og opprettelse av den første administratorkontoen, og den medfølgende MySQL-tjenesten lagrer alle transaksjonsdata bak Traefik-administrert HTTPS fra første utrulling.