Wingfit er en minimalistisk, selvhostet treningssporingsapp fokusert på enkelhet og personvern. Den tilbyr et rent grensesnitt for logging av treningsøkter, sporing av treningssett og repetisjoner, og overvåking av personlig treningsfremgang over tid uten annonser, abonnementer eller datadeling med tredjepartstjenester.

Selvhosting av Wingfit på en VPS holder alle treningsdataene dine helt private på din egen infrastruktur. Den lette distribusjonen av én tjeneste krever ingen ekstern database, noe som gjør oppsettet raskt og vedlikeholdet minimalt samtidig som det gir deg en permanent treningslogg tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser.