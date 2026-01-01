Installer Wingfit med ett klikk.
Minimalistisk treningsapp med åpen kildekode for å logge treningsøkter, spore øvelser og overvåke personlig fremgang privat.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Wingfit
Wingfit er en minimalistisk, selvhostet treningssporingsapp fokusert på enkelhet og personvern. Den tilbyr et rent grensesnitt for logging av treningsøkter, sporing av treningssett og repetisjoner, og overvåking av personlig treningsfremgang over tid uten annonser, abonnementer eller datadeling med tredjepartstjenester.
Selvhosting av Wingfit på en VPS holder alle treningsdataene dine helt private på din egen infrastruktur. Den lette distribusjonen av én tjeneste krever ingen ekstern database, noe som gjør oppsettet raskt og vedlikeholdet minimalt samtidig som det gir deg en permanent treningslogg tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser.
Viktige funksjoner i Wingfit
Treningslogging
Loggfør individuelle øvelser med sett, repetisjoner og vekter for å bygge en komplett oversikt over hver treningsøkt.
Fremdriftssporing
Overvåk styrke- og volumtrender over tid for å måle treningsfremgang og identifisere områder for forbedring.
Personvern først-design
Alle treningsdata forblir på din VPS uten tredjeparts skysynkronisering, analyse eller reklame.
Lett utrulling
Enkeltjenestebeholder med minimale ressurskrav gjør Wingfit enkel å kjøre sammen med andre apper.
Hvorfor kjøre Wingfit på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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