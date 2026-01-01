ZincSearch er en åpen kildekode-søkemotor skrevet i Go som fungerer som et lettvektsalternativ til Elasticsearch, designet for team som trenger rask fulltekstsøk uten å drifte et JVM-basert klynge. Den leveres som en enkelt binærfil, kjører komfortabelt på under 1 GB RAM, eksponerer et Elasticsearch-kompatibelt inntaks-API, og inkluderer et innebygd Vue-webgrensesnitt for indeksering av data og kjøring av spørringer.

Selvhosting av ZincSearch på din egen VPS holder loggdata, dokumentindekser og søkeanalyse under din kontroll, samtidig som du unngår kostnadene og det operasjonelle merarbeidet med administrert Elasticsearch eller hostede søkeplattformer — og den skjema-løse designen betyr at du kan begynne å indeksere JSON-dokumenter innen minutter etter utrulling.