Installer ZincSearch med ett klikk.
Lettvekts søkemotor med åpen kildekode, bygget i Go, som leverer fulltekstsøk med en brøkdel av Elasticsearch sin ressursbruk.
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Hva du kan bygge med ZincSearch
ZincSearch er en åpen kildekode-søkemotor skrevet i Go som fungerer som et lettvektsalternativ til Elasticsearch, designet for team som trenger rask fulltekstsøk uten å drifte et JVM-basert klynge. Den leveres som en enkelt binærfil, kjører komfortabelt på under 1 GB RAM, eksponerer et Elasticsearch-kompatibelt inntaks-API, og inkluderer et innebygd Vue-webgrensesnitt for indeksering av data og kjøring av spørringer.
Selvhosting av ZincSearch på din egen VPS holder loggdata, dokumentindekser og søkeanalyse under din kontroll, samtidig som du unngår kostnadene og det operasjonelle merarbeidet med administrert Elasticsearch eller hostede søkeplattformer — og den skjema-løse designen betyr at du kan begynne å indeksere JSON-dokumenter innen minutter etter utrulling.
Viktige funksjoner i ZincSearch
Enkeltbinært fotavtrykk
Kjører på under 1 GB RAM uten JVM, ingen Lucene-justering og ingen klyngeoppstart — ideelt for mindre VPS-planer.
Elasticsearch-kompatibel API
Drop-in-støtte for Elasticsearch ingest API lar eksisterende loggsendere og klienter sende dokumenter uten kodeendringer.
Innebygd nett-UI
Vue-basert grensesnitt for å administrere indekser, kjøre søkeforespørsler og utforske dokumenter leveres ferdig.
Skjemaløs indeksering
Indekser JSON-dokumenter direkte med automatisk feltgjenkjenning — ingen forhåndsdefinerte kartleggingsdefinisjoner er nødvendig.
Innebygd autentisering
Tokenbasert autentisering er inkludert og aktivert som standard, uten en separat sikkerhetsplugin å konfigurere.
Aggregeringer og fasetter
Standard aggregeringsspørringer driver dashbord, logganalyse og filtrerte søkeopplevelser på tvers av millioner av dokumenter.
Hvorfor kjøre ZincSearch på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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