Smocker er en åpen kildekode HTTP mock-server og proxy bygget for ingeniører som trenger realistiske, deterministiske API-svar under utvikling og testing. Utviklere definerer mock-endepunkter deklarativt i YAML eller JSON, spiller av scenarier og inspiserer hver innkommende forespørsel i et live admin-grensesnitt uten å skrive noen limkode.

Å drifte Smocker selv på din egen VPS gir team et delt mock-miljø for integrasjonstester, kontraktsverifisering og demoer, med full kontroll over nettverkstilgang, logget trafikk og oppetidsgarantier som offentlige mock-tjenester ikke kan matche.