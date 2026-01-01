Installer Smocker med ett klikk.
Enkel og effektiv HTTP mock-server og proxy med et innebygd admin-grensesnitt for testing og feilsøking av API-er.
Velg en VPS-plan for Smocker
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Smocker
Smocker er en åpen kildekode HTTP mock-server og proxy bygget for ingeniører som trenger realistiske, deterministiske API-svar under utvikling og testing. Utviklere definerer mock-endepunkter deklarativt i YAML eller JSON, spiller av scenarier og inspiserer hver innkommende forespørsel i et live admin-grensesnitt uten å skrive noen limkode.
Å drifte Smocker selv på din egen VPS gir team et delt mock-miljø for integrasjonstester, kontraktsverifisering og demoer, med full kontroll over nettverkstilgang, logget trafikk og oppetidsgarantier som offentlige mock-tjenester ikke kan matche.
Viktige funksjoner i Smocker
Deklarative mocker
Definer HTTP-svar i YAML eller JSON med forespørselsmatchere, dynamiske maler og ordnede scenarier for forutsigbare testkjøringer.
Live admin-UI
Inspiser hver innkommende forespørsel, se matchede mocks og tilbakestill tilstand fra et nettleserbasert dashbord bygget for raske tilbakemeldingssløyfer.
Proxy og loggfør
Videresend ubesvarte forespørsler til en ekte oppstrøm og fang opp svarene som gjenbrukbare mocks for offline testing.
Økter og historikk
Grupper anrop i navngitte økter for å isolere testkjøringer, spille av trafikk på nytt og sammenligne atferd på tvers av utgivelser.
REST API-kontroll
Administrer mocks, sesjoner og historikk programmatisk fra CI-pipelines ved hjelp av et komplett REST API.
Lettvektsbeholder
Enkelt Go-binær pakket som et lite Docker-bilde starter på millisekunder og kjører komfortabelt på enhver VPS-plan.
Hvorfor kjøre Smocker på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.