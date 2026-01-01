Installer MaxKB med ett klikks installasjon.
Åpen kildekode-RAG-plattform for å bygge AI-kunnskapsbaseagenter fra dine dokumenter og datakilder.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med MaxKB
MaxKB er en åpen kildekode-plattform for å bygge AI-kunnskapsbaseagenter for bedrifter, drevet av Retrieval-Augmented Generation (RAG). Den behandler PDF, Word, Excel, Markdown og HTML til vektorinnleiringer og kobler dem til ditt valg av LLM – OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, eller en lokal modell. En visuell arbeidsflytmotor lar team distribuere intelligente spørsmål-og-svar-agenter uten å skrive kode.
Selv-hosting av MaxKB på din egen VPS holder proprietære dokumenter, kundeinteraksjoner og forretningskunnskap fullstendig innenfor din infrastruktur, eliminerer skykostnader per spørring, samtidig som det gir deg full kontroll over modellvalg og databeskyttelse.
Viktige funksjoner i MaxKB
RAG-drevet spørsmål og svar
Behandler dokumenter automatisk til vektorinnleiringer for nøyaktige, kildebaserte svar på komplekse spørsmål.
Flerformatinntak
Importerer PDF, Word, Excel, Markdown, HTML og ren tekst — pluss web-crawling for å bygge kunnskapsbaser fra nettinnhold.
Modellfleksibilitet
Fungerer med OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek og lokalt hostede modeller slik at du kan velge det som passer best for kostnad og personvern.
Visuell arbeidsflytmotor
Orkestrer flertrinns AI-prosesser og integrer agenter i kundeservice- eller HR-systemer uten å skrive kode.
API-integrasjon
Full REST API og innebygde kodebiter gjør det enkelt å legge til AI-agenten på et hvilket som helst eksisterende nettsted eller i en applikasjon.
Hvorfor kjøre MaxKB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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