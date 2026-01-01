MaxKB er en åpen kildekode-plattform for å bygge AI-kunnskapsbaseagenter for bedrifter, drevet av Retrieval-Augmented Generation (RAG). Den behandler PDF, Word, Excel, Markdown og HTML til vektorinnleiringer og kobler dem til ditt valg av LLM – OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, eller en lokal modell. En visuell arbeidsflytmotor lar team distribuere intelligente spørsmål-og-svar-agenter uten å skrive kode.

Selv-hosting av MaxKB på din egen VPS holder proprietære dokumenter, kundeinteraksjoner og forretningskunnskap fullstendig innenfor din infrastruktur, eliminerer skykostnader per spørring, samtidig som det gir deg full kontroll over modellvalg og databeskyttelse.