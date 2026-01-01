Installer ClassicPress med ett klikk.
WordPress-forgrening som beholder den klassiske redigeringsopplevelsen med forbedret stabilitet og uten Gutenberg-kompleksitet.
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Hva du kan bygge med ClassicPress
ClassicPress er en fellesskapsdrevet forgrening av WordPress som bevarer den velkjente klassiske TinyMCE-redigereren, samtidig som den fjerner Gutenberg-blokkredigereren og ytelsestapet den introduserer. Den opprettholder kompatibilitet med de fleste eksisterende WordPress-temaer og -plugins, noe som gjør den til en enkel migreringsvei for nettsteder og utviklere som foretrekker forutsigbar, stabil CMS-atferd fremfor konstante grensesnittendringer.
Selv-hosting av ClassicPress på din VPS gir deg full kontroll over PHP-konfigurasjon, databasejustering og oppdateringstidspunkt — og eliminerer begrensningene ved administrert WordPress-hosting, samtidig som du beholder WordPress-økosystemet du allerede kjenner.
Viktige funksjoner i ClassicPress
Klassisk redigering beholdt
Beholder TinyMCE-redigeringsprogrammet WordPress-brukere kjenner, slik at innholdsskapere kan jobbe produktivt uten å måtte lære et nytt blokkbasert grensesnitt.
WordPress plugin-kompatibilitet
Fungerer med tusenvis av eksisterende WordPress-plugins og -temaer, slik at du kan migrere uten å bygge opp nettstedet ditt på nytt eller erstatte ditt eksisterende verktøysett.
Stabile oppdateringssykluser
Fokus på langsiktig støtte betyr at oppdateringer er forutsigbare og bakoverkompatible, noe som reduserer risikoen for at tilleggsprogrammer slutter å fungere etter en kjerneoppgradering.
Forbedret ytelse
Fjerning av Gutenbergs JavaScript-belastning resulterer i raskere sideinnlastinger og lavere serverressursbruk sammenlignet med tilsvarende moderne WordPress-installasjoner.
Full tilpasningskontroll
Tilpassede innleggstyper, rolleadministrasjon og støtte for undertemaer gir utviklere den samme fleksibiliteten som WordPress, med et mer stabilt fundament under det.
Hvorfor kjøre ClassicPress på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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