ClassicPress er en fellesskapsdrevet forgrening av WordPress som bevarer den velkjente klassiske TinyMCE-redigereren, samtidig som den fjerner Gutenberg-blokkredigereren og ytelsestapet den introduserer. Den opprettholder kompatibilitet med de fleste eksisterende WordPress-temaer og -plugins, noe som gjør den til en enkel migreringsvei for nettsteder og utviklere som foretrekker forutsigbar, stabil CMS-atferd fremfor konstante grensesnittendringer.

Selv-hosting av ClassicPress på din VPS gir deg full kontroll over PHP-konfigurasjon, databasejustering og oppdateringstidspunkt — og eliminerer begrensningene ved administrert WordPress-hosting, samtidig som du beholder WordPress-økosystemet du allerede kjenner.