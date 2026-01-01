Sonatype Nexus Repository Manager er bransjestandarden for artefaktlagring for lagring, organisering og distribusjon av byggeartefakter på tvers av alle store pakkeformater. Den fungerer som en universell proxy-buffer for Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub og dusinvis av andre registre, noe som dramatisk reduserer eksterne nedlastinger og fremskynder bygg.

Selv-hosting av Nexus på din egen VPS gir deg full kontroll over artefaktlagring, tilgangspolicyer og sikkerhetsskanning. Team får en enkelt kilde til sannhet for alle avhengigheter — offentlige og private — uten pris per bruker eller begrensninger på skylagring.