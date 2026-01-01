Installer Nexus Repository Manager med ett klikk installasjon.
Universell artefakt-arkivbehandler som støtter Maven, npm, Docker, PyPI og mer.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager er bransjestandarden for artefaktlagring for lagring, organisering og distribusjon av byggeartefakter på tvers av alle store pakkeformater. Den fungerer som en universell proxy-buffer for Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub og dusinvis av andre registre, noe som dramatisk reduserer eksterne nedlastinger og fremskynder bygg.
Selv-hosting av Nexus på din egen VPS gir deg full kontroll over artefaktlagring, tilgangspolicyer og sikkerhetsskanning. Team får en enkelt kilde til sannhet for alle avhengigheter — offentlige og private — uten pris per bruker eller begrensninger på skylagring.
Viktige funksjoner i Nexus Repository Manager
Universell formatstøtte
Host og proxy Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go og mange flere formater fra én enkelt instans.
Proxy og mellomlager
Hurtigbufre eksterne artefakter lokalt slik at bygg aldri feiler fordi et oppstrømsregister er tregt eller utilgjengelig.
Private repositorier
Publiser proprietære biblioteker og Docker-bilder til private hostede repositorier med finkornet tilgangskontroll.
Komponentsøk
Fulltekstsøk på tvers av alle depoter lar utviklere raskt finne spesifikke artefaktversjoner og deres metadata.
Rollebasert tilgang
Definer granulære privilegier per depot slik at teamene kun ser og publiserer til depotene de eier.
Hvorfor kjøre Nexus Repository Manager på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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