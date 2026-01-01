Installer Windmill med ett klikk.
Åpen kildekode-utviklerplattform som gjør skript om til interne verktøy, planlagte arbeidsflyter og automatisk genererte brukergrensesnitt.
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Hva du kan bygge med Windmill
Windmill er en åpen kildekode-utviklerplattform som konverterer skript skrevet i Python, TypeScript, Go, Bash og SQL til interne verktøy med automatisk genererte web-grensesnitt, planleggbare arbeidsflyter og kallbare REST API-er. Den eliminerer kjedelig arbeid med å bygge adminpaneler og interne dashbord ved å generere grensesnitt direkte fra skriptsignaturer.
Selv-hosting av Windmill på en VPS holder all intern verktøykode og data innenfor infrastrukturen din. Den inkluderte worker-tjenesten utfører jobber i isolerte miljøer, PostgreSQL lagrer arbeidsflytstatus og kjørehistorikk, og en hemmelighetsbehandler håndterer API-nøkler og legitimasjon uten å hardkode dem i skript.
Viktige funksjoner i Windmill
Flerspråklige skript
Skriv automatiseringer i Python, TypeScript, Go, Bash eller SQL — Windmill håndterer utførelse, avhengigheter og sandboxing.
Autogenererte UI-er
Windmill genererer automatisk web-skjemaer og brukergrensesnitt fra skriptparametertyper slik at ikke-utviklere kan kjøre verktøy uten kode.
Arbeidsflytbygger
Koble skript til arbeidsflyter i flere trinn med betinget forgrening, løkker og parallell utførelse ved hjelp av en visuell DAG-redigerer.
Cron-planlegger
Kjør skript og arbeidsflyter på cron-tidsplaner eller hendelsestrigger uten å administrere separat cron-infrastruktur.
Hemmelighetsstyring
Lagre API-nøkler, passord og tokener som krypterte variabler som er tilgjengelige for skript uten å bygge dem inn i kode.
Hvorfor kjøre Windmill på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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