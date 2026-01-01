Windmill er en åpen kildekode-utviklerplattform som konverterer skript skrevet i Python, TypeScript, Go, Bash og SQL til interne verktøy med automatisk genererte web-grensesnitt, planleggbare arbeidsflyter og kallbare REST API-er. Den eliminerer kjedelig arbeid med å bygge adminpaneler og interne dashbord ved å generere grensesnitt direkte fra skriptsignaturer.

Selv-hosting av Windmill på en VPS holder all intern verktøykode og data innenfor infrastrukturen din. Den inkluderte worker-tjenesten utfører jobber i isolerte miljøer, PostgreSQL lagrer arbeidsflytstatus og kjørehistorikk, og en hemmelighetsbehandler håndterer API-nøkler og legitimasjon uten å hardkode dem i skript.