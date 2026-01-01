Buildbot er et Python-basert rammeverk for kontinuerlig integrasjon og levering som automatiserer bygging, testing og utrulling av programvare. I motsetning til forhåndsdefinerte hostede CI-tjenester, er Buildbot fullt konfigurerbart i Python-kode — hver trigger, scheduler, bygger og rapporterer er definert programmatisk, noe som gir teamene presis kontroll over byggepipelineene sine uten begrensningene til deklarative YAML-skjemaer.

Selv-hosting av Buildbot på en VPS holder byggeinfrastrukturen din på servere du kontrollerer, uten minuttbasert fakturering, ingen begrensninger på repositoryer og ingen avhengighet av ekstern CI-leverandørs oppetid. Master-worker-arkitekturen skalerer fra en enkelt worker på en liten VPS til dusinvis av workere på tvers av dedikerte maskiner, alt koordinert fra ett sentralt web-dashbord.