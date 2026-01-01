Installer Buildbot med ett-klikks installasjon.
Fleksibelt åpen kildekode CI/CD-rammeverk for å automatisere programvarebygg, tester og distribusjoner på tvers av distribuerte arbeidere.
Velg en VPS-plan for Buildbot
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Buildbot
Buildbot er et Python-basert rammeverk for kontinuerlig integrasjon og levering som automatiserer bygging, testing og utrulling av programvare. I motsetning til forhåndsdefinerte hostede CI-tjenester, er Buildbot fullt konfigurerbart i Python-kode — hver trigger, scheduler, bygger og rapporterer er definert programmatisk, noe som gir teamene presis kontroll over byggepipelineene sine uten begrensningene til deklarative YAML-skjemaer.
Selv-hosting av Buildbot på en VPS holder byggeinfrastrukturen din på servere du kontrollerer, uten minuttbasert fakturering, ingen begrensninger på repositoryer og ingen avhengighet av ekstern CI-leverandørs oppetid. Master-worker-arkitekturen skalerer fra en enkelt worker på en liten VPS til dusinvis av workere på tvers av dedikerte maskiner, alt koordinert fra ett sentralt web-dashbord.
Viktige funksjoner i Buildbot
Python-konfigurerte pipelines
Definer hvert byggesteg, utløser og varsling i Python-kode for fullstendig fleksibilitet som deklarative YAML-konfigurasjoner ikke kan matche.
Distribuert arbeidsarkitektur
Kjør bygg på et hvilket som helst antall arbeidere — lokale containere, eksterne maskiner eller sky-VM-er — alle koordinert fra én master.
Webbyggingsdashbord
Overvåk byggehistorikk, sanntidsfremdrift og arbeiderstatus fra Buildbot-webgrensesnittet med fossefall-, konsoll- og rutenettvisninger.
Fleksibel planlegging
Utløs bygg ved kodeendringer, tidsplaner, manuelle forespørsler eller resultater fra oppstrømsbygg ved hjelp av sammensettbare planleggerobjekter.
REST API og rapporteringsfunksjoner
Hente byggetilstand via REST API og sende varsler til e-post, Slack, GitHub statuskontroller, eller ethvert tilpasset webhook-endepunkt.
Hvorfor kjøre Buildbot på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.