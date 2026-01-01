TeamMapper er en åpen kildekode tankekartapplikasjon som lar team opprette, dele og redigere tankekart sammen i sanntid over WebSockets. Bygget som en etterfølger til det nedlagte mindmapp-prosjektet, fokuserer den på samarbeid uten å kreve brukerkontoer — del en lenke med skrivebeskyttede eller redigeringstillatelser, og teammedlemmer kan bli med i økten umiddelbart.

Selv-hosting av TeamMapper på din egen VPS holder idédugnader, prosjektplaner og teamkunnskap utelukkende på infrastruktur du kontrollerer. Som standard slettes tankekart automatisk etter 30 dager for GDPR-overholdelse, og det konfigurerbare oppbevaringsvinduet lar team i regulerte miljøer tilpasse personvernatferd for å matche deres egne retningslinjer uten å være avhengig av en tredjeparts SaaS-leverandør.