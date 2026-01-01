Installer TeamMapper med ett klikk installasjon.
Selvhostet sanntids samarbeidsverktøy for tankekart som lar team idémyldre, planlegge og strukturere ideer sammen.
Velg en VPS-plan for TeamMapper
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med TeamMapper
TeamMapper er en åpen kildekode tankekartapplikasjon som lar team opprette, dele og redigere tankekart sammen i sanntid over WebSockets. Bygget som en etterfølger til det nedlagte mindmapp-prosjektet, fokuserer den på samarbeid uten å kreve brukerkontoer — del en lenke med skrivebeskyttede eller redigeringstillatelser, og teammedlemmer kan bli med i økten umiddelbart.
Selv-hosting av TeamMapper på din egen VPS holder idédugnader, prosjektplaner og teamkunnskap utelukkende på infrastruktur du kontrollerer. Som standard slettes tankekart automatisk etter 30 dager for GDPR-overholdelse, og det konfigurerbare oppbevaringsvinduet lar team i regulerte miljøer tilpasse personvernatferd for å matche deres egne retningslinjer uten å være avhengig av en tredjeparts SaaS-leverandør.
Viktige funksjoner i TeamMapper
Samarbeid i sanntid
WebSocket-baserte sesjoner lar flere teammedlemmer redigere det samme tankekartet samtidig, der endringer vises umiddelbart for alle som er koblet til kartet.
Ingen kontodeling
Del et tankekart med en lenke eller QR-kode med enten visnings- eller redigeringstilgang — gjester kan bli med uten å opprette en konto eller logge inn.
Omfattende node-tilpasning
Legg til bilder, ikoner, farger, skriftstiler og hyperlenker til noder for å gjøre flate oversikter om til visuelt strukturerte diagrammer egnet for presentasjoner.
Import og Eksport
Flytt tankekart inn og ut av TeamMapper ved hjelp av JSON-, Mermaid-, SVG-, PDF- eller PNG-formater for deling med interessenter eller arkivering offline.
GDPR-vennlige standardinnstillinger
Tankekart slettes automatisk etter en konfigurerbar oppbevaringsperiode (30 dager som standard), som hjelper team med å oppfylle personvernkrav uten manuell opprydding.
Angre og snarveier
Full angre/gjør om-historikk og et omfattende sett med tastatursnarveier holder redigeringsprogrammet raskt for avanserte brukere som bygger store eller dypt nestede tankekart.
Hvorfor kjøre TeamMapper på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.