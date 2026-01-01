Installer Apache Zeppelin med ett klikk.
Nettbasert notatbok for interaktiv dataanalyse med Spark, SQL, Scala, Python og R i ett samarbeidsområde.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Apache Zeppelin
Apache Zeppelin er en åpen kildekode-webnotatbok bygget for storskala, interaktiv dataanalyse på motorer som Apache Spark, Flink og Hive. I motsetning til notatbøker med ett språk, bruker Zeppelin en pluggbar tolkerarkitektur som lar en enkelt notat blande Scala-, SQL-, Python-, R- og skallparagrafer mot delte data, med resultater som sendes mellom språk via et innebygd tabellformat.
Selvhosting av Zeppelin på en VPS holder notatbøker, datasettforbindelser og tolkerlegitimasjon inne i ditt eget miljø, fjerner pris per bruker for administrerte notatboktjenester, og gir deg full kontroll over Spark-konfigurasjon, JVM-minne og avhengighetsadministrasjon.
Viktige funksjoner i Apache Zeppelin
Flerspråklige avsnitt
Bland Scala, SQL, Python, R, Markdown og shell i et enkelt notat ved hjelp av Zeppelin-tolkere, med resultater delt mellom språk.
Innebygd Spark-integrasjon
Koble til Apache Spark rett ut av esken for distribuert databehandling, maskinlæring og strømmearbeidsbelastninger uten manuell kabling.
Innebygde visualiseringer
Gjør ethvert SQL- eller DataFrame-resultat om til søyle-, linje-, sektor- eller punktdiagrammer, eller pivottabeller, uten plottingskode og med dynamiske skjemainndata.
Fortolker-økosystem
Spør opp JDBC-databaser, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch og mange andre systemer gjennom pluggbare tolker konfigurert per notat.
Samarbeidsnotatbøker
Del live-notater via URL, bygg dem inn i dashbord og planlegg dem med den innebygde cron-kjørereren for automatisert rapportering.
Hvorfor kjøre Apache Zeppelin på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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