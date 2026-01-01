Apache Zeppelin er en åpen kildekode-webnotatbok bygget for storskala, interaktiv dataanalyse på motorer som Apache Spark, Flink og Hive. I motsetning til notatbøker med ett språk, bruker Zeppelin en pluggbar tolkerarkitektur som lar en enkelt notat blande Scala-, SQL-, Python-, R- og skallparagrafer mot delte data, med resultater som sendes mellom språk via et innebygd tabellformat.

Selvhosting av Zeppelin på en VPS holder notatbøker, datasettforbindelser og tolkerlegitimasjon inne i ditt eget miljø, fjerner pris per bruker for administrerte notatboktjenester, og gir deg full kontroll over Spark-konfigurasjon, JVM-minne og avhengighetsadministrasjon.