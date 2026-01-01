Radarr er et omfattende verktøy for automatisert filmhåndtering for Usenet- og BitTorrent-brukere. Det overvåker RSS-feeder for nye utgivelser som samsvarer med dine kvalitetsprofiler, utløser nedlastinger via klienter som qBittorrent eller SABnzbd, og omdøper og organiserer biblioteket ditt automatisk. Støtte for egendefinerte formater lar deg målrette spesifikke kodinger – 4K HDR, Dolby Vision, REMUX – og Radarr vil oppgradere eksisterende filer når bedre utgivelser dukker opp.

Å kjøre Radarr på en VPS holder den aktiv døgnet rundt med konsekvent båndbredde, noe som sikrer at du aldri går glipp av et utgivelsesvindu. Den integreres direkte med Plex, Jellyfin og Emby for å oppdatere medieserverbiblioteket ditt i det øyeblikket en ny fil lander, og passer naturlig sammen med Sonarr, Lidarr og Prowlarr for et komplett automatisert medieøkosystem.