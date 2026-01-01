Installer Radarr med ett klikk.
Automatisert filmhåndteringssystem som overvåker utgivelser, laster ned via din foretrukne klient, og holder biblioteket ditt organisert.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Radarr
Radarr er et omfattende verktøy for automatisert filmhåndtering for Usenet- og BitTorrent-brukere. Det overvåker RSS-feeder for nye utgivelser som samsvarer med dine kvalitetsprofiler, utløser nedlastinger via klienter som qBittorrent eller SABnzbd, og omdøper og organiserer biblioteket ditt automatisk. Støtte for egendefinerte formater lar deg målrette spesifikke kodinger – 4K HDR, Dolby Vision, REMUX – og Radarr vil oppgradere eksisterende filer når bedre utgivelser dukker opp.
Å kjøre Radarr på en VPS holder den aktiv døgnet rundt med konsekvent båndbredde, noe som sikrer at du aldri går glipp av et utgivelsesvindu. Den integreres direkte med Plex, Jellyfin og Emby for å oppdatere medieserverbiblioteket ditt i det øyeblikket en ny fil lander, og passer naturlig sammen med Sonarr, Lidarr og Prowlarr for et komplett automatisert medieøkosystem.
Viktige funksjoner i Radarr
Automatisert overvåking
RSS-feed-overvåking oppdager nye filmutgivelser i det øyeblikket de dukker opp og legger nedlastinger i kø automatisk basert på dine kvalitetsinnstillinger.
Kvalitetsprofiler
Definer akseptable oppløsninger, kodeker og filstørrelser per film, slik at bare versjonene du faktisk ønsker blir lastet ned og beholdt.
Automatiske oppgraderinger
Radarr overvåker for utgivelser av bedre kvalitet etter den første nedlastingen og erstatter filer sømløst, slik at biblioteket ditt holder topp kvalitet over tid.
Integrasjon av medieserver
Automatiske varsler om bibliotekoppdatering for Plex, Jellyfin og Emby betyr at nylig nedlastede filmer vises i strømmeappen din i løpet av sekunder.
Importliste
Importer se-lister fra IMDb, Trakt og TMDb for automatisk å legge til filmer i din overvåkede kø når du markerer titler du vil se.
Hvorfor kjøre Radarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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