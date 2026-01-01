Rull ut Dependency-Track med ett-klikks installasjon.
Plattform for analyse av komponenter med åpen kildekode som kontinuerlig overvåker programvarestykklistene for sårbarheter, utdaterte komponenter og lisensrisiko.
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Hva du kan bygge med Dependency-Track
Dependency-Track er et OWASP-flaggskipsprosjekt som gir sikkerhets- og ingeniørteam kontinuerlig innsyn i risikoen i programvareforsyningskjeden. Det inntar Software Bill of Materials (SBOM)-dokumenter i CycloneDX-format og analyserer hver komponent mot autoritative sårbarhetskilder, inkludert National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index og VulnDB – slik at en enkelt CVE-avsløring umiddelbart dukker opp i hvert prosjekt som leverer det berørte biblioteket.
Selvhosting av Dependency-Track holder SBOM-er og sårbarhetsfunn om dine proprietære applikasjoner fullstendig innenfor din infrastruktur, noe som er viktig for organisasjoner under regulatoriske eller kontraktsmessige begrensninger for hvor forsyningskjede-telemetri kan lagres. Den PostgreSQL-baserte distribusjonen beholder en komplett revisjonslogg over komponentbeholdninger og policybeslutninger på tvers av hver utgivelse.
Viktige funksjoner i Dependency-Track
SBOM-inntak
Aksepterer CycloneDX materiallister direkte fra CI/CD-pipelines, byggeverktøy og SCA-skannere — ingen agentinstallasjon er nødvendig på applikasjonsverter.
Flerkilde sårbarhetsetterretning
Korrelerer hver komponent mot NVD, GitHub Advisories, OSS Index og VulnDB, slik at nylig avslørte CVE-er umiddelbart dukker opp i alle berørte prosjekter.
Policy-motor
Definer og håndhev retningslinjer for alvorlighetsgraden av sårbarheter, lisensfamilier og komponentalder, og la CI-bygg feile når prosjekter bryter organisatoriske standarder.
Lisenssamsvar
Identifiserer hver lisens i avhengighetsgrafen og flagger inkompatible eller begrensede lisenser før de sendes ut i en utgivelse.
EPSS og exploit-kontekst
Prioriterer funn ved å bruke Exploit Prediction Scoring System og kjente utnyttede indikatorer, og fokuserer utbedringsarbeidet på sårbarhetene som mest sannsynlig vil bli angrepet.
REST API og webhooks
Fullstendig REST API og utgående varsler til Slack, Microsoft Teams, Jira og webhooks lar deg koble funn inn i eksisterende billett- og varslingsarbeidsflyter.
Hvorfor kjøre Dependency-Track på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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