Dependency-Track er et OWASP-flaggskipsprosjekt som gir sikkerhets- og ingeniørteam kontinuerlig innsyn i risikoen i programvareforsyningskjeden. Det inntar Software Bill of Materials (SBOM)-dokumenter i CycloneDX-format og analyserer hver komponent mot autoritative sårbarhetskilder, inkludert National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index og VulnDB – slik at en enkelt CVE-avsløring umiddelbart dukker opp i hvert prosjekt som leverer det berørte biblioteket.

Selvhosting av Dependency-Track holder SBOM-er og sårbarhetsfunn om dine proprietære applikasjoner fullstendig innenfor din infrastruktur, noe som er viktig for organisasjoner under regulatoriske eller kontraktsmessige begrensninger for hvor forsyningskjede-telemetri kan lagres. Den PostgreSQL-baserte distribusjonen beholder en komplett revisjonslogg over komponentbeholdninger og policybeslutninger på tvers av hver utgivelse.