Installer SillyTavern med ett klikk.
Kraftbruker LLM-frontend som forener dusinvis av tekst-, bilde- og stemme-AI-backend-er til ett enkelt chat-grensesnitt.
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Hva du kan bygge med SillyTavern
SillyTavern er et lokalt grensesnitt med åpen kildekode som lar avanserte brukere chatte med AI-karakterer på tvers av praktisk talt alle store LLM-backend-er, inkludert OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI og lokalt hostede modeller. I motsetning til leverandørspesifikke chat-apper, fokuserer den på karakterdrevne samtaler, langformat-rollespill og kreativ skriving, med dyp kontroll over prompter, samplingsparametere og konteksthåndtering.
Ved å selv-hoste SillyTavern på din egen VPS holdes hver chatlogg, karakterkort og lorebook privat for kontoen din, lar deg bytte leverandører fritt, og fjerner samtalegrensene og innholdsfiltrene som pålegges av hostede alternativer. API-nøkler for eksterne modeller forblir på serveren din i stedet for å bli limt inn i et tredjeparts brukergrensesnitt.
Viktige funksjoner i SillyTavern
Støtte for flere bakender
Koble til OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI og lokale modellservere via ett grensesnitt uten å sjonglere separate klienter per leverandør.
Karakterkort
Importer, rediger og del PNG-innebygde karakterkort med personaer, eksempeldialog og personlighetstrekk som driver konsekvente svar i karakter.
Gruppechatter
Kjør samtaler med flere AI-karakterer i en enkelt tråd, med konfigurerbar turrekkefølge og genereringsinnstillinger per karakter for forgrenende fortellinger.
Verdensinfo og historiebøker
Injiser bakgrunnshistorie, stedsdetaljer og gjentakende fakta inn i ledeteksten kun når relevante nøkkelord dukker opp, for å holde kontekstvinduene effektive i lange historier.
Utvidelsesøkosystem
Koble til bildegenerering via Stable Diffusion eller ComfyUI, tekst-til-tale-stemmer, oppsummering, vektorlagring og dusinvis av fellesskapsutvidelser.
Full promptkontroll
Rediger systemmeldinger, instruksjonsmaler, sampler-parametere og kontekstformatering direkte, noe som gir avanserte brukere den samme kontrollen som de ville fått fra et rått API.
Hvorfor kjøre SillyTavern på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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