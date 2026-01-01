SillyTavern er et lokalt grensesnitt med åpen kildekode som lar avanserte brukere chatte med AI-karakterer på tvers av praktisk talt alle store LLM-backend-er, inkludert OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI og lokalt hostede modeller. I motsetning til leverandørspesifikke chat-apper, fokuserer den på karakterdrevne samtaler, langformat-rollespill og kreativ skriving, med dyp kontroll over prompter, samplingsparametere og konteksthåndtering.

Ved å selv-hoste SillyTavern på din egen VPS holdes hver chatlogg, karakterkort og lorebook privat for kontoen din, lar deg bytte leverandører fritt, og fjerner samtalegrensene og innholdsfiltrene som pålegges av hostede alternativer. API-nøkler for eksterne modeller forblir på serveren din i stedet for å bli limt inn i et tredjeparts brukergrensesnitt.