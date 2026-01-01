Installer Tinode med ett klikk.
Direktemeldingsplattform med åpen kildekode, med mobil- og webklienter, sanntidschat og støtte for ende-til-ende-kryptering.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Tinode
Tinode er en fullstendig åpen kildekode-plattform for direktemeldinger som leverer en komplett løsning — en Go-server-backend, offisielle klienter for web, iOS, Android og desktop, og et gRPC API for tilpassede integrasjoner. Den støtter en-til-en- og gruppemeldinger, skriveindikatorer, lesebekreftelser, filvedlegg og valgfri ende-til-ende-kryptering, og bringer funksjonssettet til kommersielle meldingsplattformer til infrastruktur du eier.
Selv-hosting av Tinode på en VPS betyr at samtalene dine, brukerdata og filoverføringer aldri berører en tredjeparts meldingstjeneste. Bruk den innebygde webklienten rett etter utrulling eller koble til dine egne mobil- og webapper via gRPC- eller REST API-et.
Viktige funksjoner i Tinode
Sanntidsmeldinger
Leverer direktemeldinger med skriveindikatorer, lesebekreftelser og meldingsreaksjoner på tvers av nett-, iOS-, Android- og skrivebordsklienter samtidig.
Gruppechatter og kanaler
Opprett gruppesamtaler med konfigurerbart medlemskap, roller og tillatelser for team og fellesskap i alle størrelser.
Ende-til-ende-kryptering
Valgfri E2E-kryptering holder meldingsinnholdet privat — uleselig for serveren og enhver mellommann, selv din egen.
Fil- og mediedeling
Del bilder, filer og vedlegg direkte i samtaler, lagret på ditt eget filsystem eller en S3-kompatibel bøtte.
Video og taleanrop
Innebygd WebRTC-støtte muliggjør video- og taleanrop direkte i chat-grensesnittet uten å bytte til en separat app.
gRPC og REST API
Fullstendige gRPC- og REST-API-er lar deg bygge inn Tinode-meldinger i tilpassede apper eller integrere det med eksisterende forretningsarbeidsflyter.
Hvorfor kjøre Tinode på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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