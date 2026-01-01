Tinode er en fullstendig åpen kildekode-plattform for direktemeldinger som leverer en komplett løsning — en Go-server-backend, offisielle klienter for web, iOS, Android og desktop, og et gRPC API for tilpassede integrasjoner. Den støtter en-til-en- og gruppemeldinger, skriveindikatorer, lesebekreftelser, filvedlegg og valgfri ende-til-ende-kryptering, og bringer funksjonssettet til kommersielle meldingsplattformer til infrastruktur du eier.

Selv-hosting av Tinode på en VPS betyr at samtalene dine, brukerdata og filoverføringer aldri berører en tredjeparts meldingstjeneste. Bruk den innebygde webklienten rett etter utrulling eller koble til dine egne mobil- og webapper via gRPC- eller REST API-et.