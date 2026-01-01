Grafana er verdens mest populære åpen kildekode-observabilitetsplattform, som over 20 millioner brukere stoler på for å gjøre tidsseriedata om til handlingsrettede dashbord. Den kobler seg til mer enn 100 datakilder — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, skyleverandører og mer — slik at team kan visualisere og varsle om data fra alle deler av infrastrukturen sin i ett samlet grensesnitt.

Selv-hosting av Grafana på din VPS eliminerer utgående skyavgifter og pris per bruker, samtidig som dashbordkonfigurasjoner, spørringshistorikk og metrikkdata holdes fullstendig innenfor din egen infrastruktur — avgjørende for samsvarsfølsomme miljøer og team som overvåker interne systemer som ikke er tilgjengelige fra det offentlige internett.