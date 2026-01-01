Installer Grafana med ett klikk.
Ledende åpen kildekode observasjonsplattform for visualisering av måledata, logger og spor fra enhver datakilde.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Grafana
Grafana er verdens mest populære åpen kildekode-observabilitetsplattform, som over 20 millioner brukere stoler på for å gjøre tidsseriedata om til handlingsrettede dashbord. Den kobler seg til mer enn 100 datakilder — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, skyleverandører og mer — slik at team kan visualisere og varsle om data fra alle deler av infrastrukturen sin i ett samlet grensesnitt.
Selv-hosting av Grafana på din VPS eliminerer utgående skyavgifter og pris per bruker, samtidig som dashbordkonfigurasjoner, spørringshistorikk og metrikkdata holdes fullstendig innenfor din egen infrastruktur — avgjørende for samsvarsfølsomme miljøer og team som overvåker interne systemer som ikke er tilgjengelige fra det offentlige internett.
Viktige funksjoner i Grafana
100+ datakilder
Koble Grafana til Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, skyleverandører og dusinvis flere uten å skrive egendefinerte adaptere.
Omfattende visualiseringsbibliotek
Velg mellom grafer, varmekart, histogrammer, geokart, statistikkpaneler og hundrevis av fellesskapsplugins for å presentere hver måling i det mest intuitive formatet.
Kraftig varsling
Definer terskelbaserte eller avviksdeteksjonsvarsler og rute notifikasjoner til Slack, PagerDuty, e-post, webhooks og mer fra en enkelt varslingsmotor.
Dashbordmaler
Bruk variabler og malspørringer til å bygge et enkelt gjenbrukbart dashbord som dynamisk filtrerer etter vert, tjeneste, region eller en hvilken som helst annen dimensjon.
Enhetlig observerbarhet
Sammenstill metrikker, logger og distribuerte spor side om side på én plattform, noe som reduserer gjennomsnittlig tid for å diagnostisere og løse hendelser.
Hvorfor kjøre Grafana på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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