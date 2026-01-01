Opptil 69 % rabatt for NextChat

Installer NextChat med ett klikks installasjon.

Selvhostet AI-chat-grensesnitt som støtter OpenAI, Claude, Gemini og 20+ leverandører gjennom ett polert grensesnitt.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer NextChat med ett klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for NextChat

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med NextChat

NextChat (tidligere ChatGPT-Next-Web) er et åpen kildekode-chatgrensesnitt med over 88 000 GitHub-stjerner — den mest populære selvhostede AI-chatklienten som er tilgjengelig. Den kobler seg til OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek og dusinvis av andre leverandører, slik at du kan chatte med hvilken som helst LLM gjennom ett konsistent brukergrensesnitt uten å bytte mellom dashbord eller betale for en tredjeparts wrapper-tjeneste.

Selvhosting av NextChat holder API-nøklene og samtaleloggen din privat. Tilgang kan låses med en passordkode, og alle chatdata lagres i brukerens nettleser — det er ingen database å administrere og ingen serverbasert datalagring.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i NextChat

Støtte for flere leverandører

Koble til OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI og 20+ andre leverandører fra ett enkelt UI uten å bytte verktøy.

Innebygd promptbibliotek

Hundrevis av ferdigbygde systemmeldinger for skriving, koding, analyse og oversettelse — eller opprett og lagre dine egne tilpassede maler.

Tilgangskodebeskyttelse

Begrens hvem som kan bruke instansen din med en passordkode, og forhindrer uautorisert bruk av API-nøklene dine når de distribueres offentlig.

Ingen database kreves

Alle samtaler lagres i brukerens nettleser — serveren forblir tilstandsløs, noe som gjør utrulling og vedlikehold minimalt.

Markdown og kodegjengivelse

Svar gjengis med full Markdown-støtte inkludert syntaksuthevede kodeblokker, tabeller, LaTeX-matematikk og innebygd HTML.

MCP plugin-støtte

Aktiver Model Context Protocol (MCP) for å utvide assistenten med eksterne verktøy, filtilgang og tilpassede integrasjoner.

Hvorfor kjøre NextChat på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår refusjonspolicy for mer informasjon.

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