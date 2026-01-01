Installer NextChat med ett klikks installasjon.
Selvhostet AI-chat-grensesnitt som støtter OpenAI, Claude, Gemini og 20+ leverandører gjennom ett polert grensesnitt.
Velg en VPS-plan for NextChat
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med NextChat
NextChat (tidligere ChatGPT-Next-Web) er et åpen kildekode-chatgrensesnitt med over 88 000 GitHub-stjerner — den mest populære selvhostede AI-chatklienten som er tilgjengelig. Den kobler seg til OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek og dusinvis av andre leverandører, slik at du kan chatte med hvilken som helst LLM gjennom ett konsistent brukergrensesnitt uten å bytte mellom dashbord eller betale for en tredjeparts wrapper-tjeneste.
Selvhosting av NextChat holder API-nøklene og samtaleloggen din privat. Tilgang kan låses med en passordkode, og alle chatdata lagres i brukerens nettleser — det er ingen database å administrere og ingen serverbasert datalagring.
Viktige funksjoner i NextChat
Støtte for flere leverandører
Koble til OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI og 20+ andre leverandører fra ett enkelt UI uten å bytte verktøy.
Innebygd promptbibliotek
Hundrevis av ferdigbygde systemmeldinger for skriving, koding, analyse og oversettelse — eller opprett og lagre dine egne tilpassede maler.
Tilgangskodebeskyttelse
Begrens hvem som kan bruke instansen din med en passordkode, og forhindrer uautorisert bruk av API-nøklene dine når de distribueres offentlig.
Ingen database kreves
Alle samtaler lagres i brukerens nettleser — serveren forblir tilstandsløs, noe som gjør utrulling og vedlikehold minimalt.
Markdown og kodegjengivelse
Svar gjengis med full Markdown-støtte inkludert syntaksuthevede kodeblokker, tabeller, LaTeX-matematikk og innebygd HTML.
MCP plugin-støtte
Aktiver Model Context Protocol (MCP) for å utvide assistenten med eksterne verktøy, filtilgang og tilpassede integrasjoner.
Hvorfor kjøre NextChat på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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