NextChat (tidligere ChatGPT-Next-Web) er et åpen kildekode-chatgrensesnitt med over 88 000 GitHub-stjerner — den mest populære selvhostede AI-chatklienten som er tilgjengelig. Den kobler seg til OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek og dusinvis av andre leverandører, slik at du kan chatte med hvilken som helst LLM gjennom ett konsistent brukergrensesnitt uten å bytte mellom dashbord eller betale for en tredjeparts wrapper-tjeneste.

Selvhosting av NextChat holder API-nøklene og samtaleloggen din privat. Tilgang kan låses med en passordkode, og alle chatdata lagres i brukerens nettleser — det er ingen database å administrere og ingen serverbasert datalagring.