Netdata er en åpen kildekode-plattform for sanntids infrastruktur-overvåking som samler inn tusenvis av måledata per sekund fra serverne, containerne, applikasjonene og skytjenestene dine. I motsetning til tradisjonelle overvåkingsstabler som krever separate lag for datainnsamling, lagring og visualisering, samler Netdata alle tre i én enkelt lettvektsagent – og leverer live-dashbord i løpet av sekunder etter utrulling, uten behov for manuell konfigurasjon for vanlige tjenester.

Med 78 000+ GitHub-stjerner og 500 millioner Docker-nedlastinger er Netdata en av de mest utbredte selvhostede overvåkingsløsningene. Ved å kjøre det på din egen VPS holdes alle infrastrukturmåledata private innenfor nettverket ditt, med full kontroll over oppbevaringspolicyer, varslingsregler og tilgang til dashbord.