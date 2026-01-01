Installer Netdata med ett klikk.
Sanntidsovervåking av infrastruktur med 1-sekunds granularitet, 800+ integrasjoner og ingen konfigurasjon nødvendig.
Velg en VPS-plan for Netdata
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Netdata
Netdata er en åpen kildekode-plattform for sanntids infrastruktur-overvåking som samler inn tusenvis av måledata per sekund fra serverne, containerne, applikasjonene og skytjenestene dine. I motsetning til tradisjonelle overvåkingsstabler som krever separate lag for datainnsamling, lagring og visualisering, samler Netdata alle tre i én enkelt lettvektsagent – og leverer live-dashbord i løpet av sekunder etter utrulling, uten behov for manuell konfigurasjon for vanlige tjenester.
Med 78 000+ GitHub-stjerner og 500 millioner Docker-nedlastinger er Netdata en av de mest utbredte selvhostede overvåkingsløsningene. Ved å kjøre det på din egen VPS holdes alle infrastrukturmåledata private innenfor nettverket ditt, med full kontroll over oppbevaringspolicyer, varslingsregler og tilgang til dashbord.
Viktige funksjoner i Netdata
1-sekunds granularitet for metrikker
Fanger opp CPU-topper, minnetrykk og latensutbrudd som avstemmingsintervaller på 10 eller 60 sekunder fullstendig overser.
800+ automatisk oppdagede integrasjoner
Oppdager og overvåker automatisk databaser, webservere, meldingskøer og skytjenester som kjører på verten — ingen konfigurasjonsfiler er nødvendig.
ML-drevet anomalideteksjon
Trener en anomalimodell per metrikk og avdekker uvanlige mønstre før de forårsaker avbrudd, uten manuell terskeljustering.
Overvåking av Docker-containere
Oppdager alle kjørende containere via Docker-socketen og sporer CPU, minne, nettverks-I/O og diskbruk per container.
Forhåndskonfigurert varslingsbibliotek
Leveres med hundrevis av kamptestede varsler som dekker operativsystemer, databaser og applikasjonsmålinger — aktive umiddelbart etter utrulling.
Hvorfor kjøre Netdata på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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