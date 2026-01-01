Installer Bazarr med ett klikk.
Automatisert følgesvenn for undertekstadministrasjon for Sonarr og Radarr som laster ned og oppgraderer undertekster på tvers av mediebiblioteket ditt.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Bazarr
Bazarr er en ledsagerapplikasjon til Sonarr og Radarr som automatiserer hele undertekst-arbeidsflyten for mediebiblioteket ditt. Den overvåker biblioteket ditt for nytt innhold og søker, laster ned og organiserer automatisk undertekster på dine foretrukne språk fra over 20 leverandører, inkludert OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed og Podnapisi. Når bedre undertekstversjoner blir tilgjengelige, oppgraderer Bazarr dem automatisk — ingen manuell søking er nødvendig.
Å kjøre Bazarr på en dedikert VPS gir den den konsistente oppetiden og pålitelige offentlige IP-adressen som trengs for uavbrutt leverandørtilgang — hjemmenettverk med dynamiske IP-adresser kan bli blokkert av undertekstleverandører over tid. Kombinert med verktøy for undertekstsynkronisering som fikser tidsavvik og støtte for SDH-spor for hørselshemmede, leverer Bazarr fullstendig undertekstdekning for alt medieinnhold i biblioteket ditt.
Viktige funksjoner i Bazarr
Sonarr og Radarr-integrasjon
Bazarr kobler seg direkte til ditt eksisterende arr-oppsett og henter automatisk undertekster for hver film eller episode når den legges til i biblioteket ditt.
20+ undertekstleverandører
Søk OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi og mange flere samtidig for å maksimere sjansen for å finne nøyaktige undertekster på ditt språk.
Automatiske kvalitetsoppgraderinger
Når en bedre undertekstversjon blir utgitt for innhold som allerede er i biblioteket ditt, erstatter Bazarr den eksisterende filen automatisk uten manuell inngripen.
Undertekstsynkronisering
Innebygde synkroniseringsverktøy justerer underteksttimingen for å matche lydspor, og fikser den vanligste årsaken til at undertekster føles feil selv når de lastes ned fra anerkjente kilder.
Støtte for hørselshemmede
Foretrekk SDH- eller CC-spor for tilgjengelighet — Bazarr kan prioritere teksting for hørselshemmede på tvers av alle leverandører for hvert element i biblioteket ditt.
Hvorfor kjøre Bazarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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