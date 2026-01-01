Bazarr er en ledsagerapplikasjon til Sonarr og Radarr som automatiserer hele undertekst-arbeidsflyten for mediebiblioteket ditt. Den overvåker biblioteket ditt for nytt innhold og søker, laster ned og organiserer automatisk undertekster på dine foretrukne språk fra over 20 leverandører, inkludert OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed og Podnapisi. Når bedre undertekstversjoner blir tilgjengelige, oppgraderer Bazarr dem automatisk — ingen manuell søking er nødvendig.

Å kjøre Bazarr på en dedikert VPS gir den den konsistente oppetiden og pålitelige offentlige IP-adressen som trengs for uavbrutt leverandørtilgang — hjemmenettverk med dynamiske IP-adresser kan bli blokkert av undertekstleverandører over tid. Kombinert med verktøy for undertekstsynkronisering som fikser tidsavvik og støtte for SDH-spor for hørselshemmede, leverer Bazarr fullstendig undertekstdekning for alt medieinnhold i biblioteket ditt.