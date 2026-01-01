Memos er en selvhostet notatapp bygget rundt en enkel tidslinje som fjerner friksjonen ved tradisjonelle notatverktøy — ingen titler, ingen mapper, bare skriv og lagre. Den støtter Markdown-formatering, hashtag-organisering, bildevedlegg, fulltekstsøk og flerbrukertilgang fra en enkelt lettvektsbeholder støttet av SQLite.

Å kjøre Memos på din egen VPS betyr at notatene dine aldri berører en tredjepartsserver, abonnementavgifter elimineres, og hele din innfangede kunnskapsbase forblir tilgjengelig på ubestemt tid uten risiko for tjenesteavbrudd som påvirker kommersielle notatplattformer.