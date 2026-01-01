Installer Memos med ett klikk.
Lettvektig, personvernfokusert notatapp med en friksjonsfri tidslinje for å fange tanker umiddelbart.
Velg en VPS-plan for Memos
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Memos
Memos er en selvhostet notatapp bygget rundt en enkel tidslinje som fjerner friksjonen ved tradisjonelle notatverktøy — ingen titler, ingen mapper, bare skriv og lagre. Den støtter Markdown-formatering, hashtag-organisering, bildevedlegg, fulltekstsøk og flerbrukertilgang fra en enkelt lettvektsbeholder støttet av SQLite.
Å kjøre Memos på din egen VPS betyr at notatene dine aldri berører en tredjepartsserver, abonnementavgifter elimineres, og hele din innfangede kunnskapsbase forblir tilgjengelig på ubestemt tid uten risiko for tjenesteavbrudd som påvirker kommersielle notatplattformer.
Viktige funksjoner i Memos
Sømløs fangst
Du trenger ingen titler eller mapper — åpne appen, skriv ned tanken din og lagre på sekunder uten å avbryte arbeidsflyten din.
Markdown-støtte
Formater notater med overskrifter, kodeblokker, sjekklister og lenker ved hjelp av standard Markdown-syntaks.
Hashtag-organisasjon
Tagg notater med emneknagger mens du skriver, og filtrer tidslinjen umiddelbart for å gjennomgå ethvert emne eller prosjekt.
Fulltekstsøk
Finn et hvilket som helst notat i hele historikken din på millisekunder uten å navigere i mappehierarkier.
Fullstendig personvern
Alle notater forblir på din VPS — ingen reklameanalyse, ingen skysynkronisering til tredjeparter og ingen abonnementsavgifter.
Hvorfor kjøre Memos på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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