Installer NodeBB med ett klikk.
Moderne Node.js diskusjonsplattform med sanntids strømmediskusjoner, øyeblikkelige varsler og et rikt plugin-økosystem.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med NodeBB
NodeBB er en neste generasjons fellesskapsforumplattform bygget på Node.js og WebSockets, som leverer sanntidsdiskusjoner som føles nærmere en chat-applikasjon enn en tradisjonell oppslagstavle. Med over 15 000 GitHub-stjerner stoles det på av programvareprosjekter, utdanningsinstitusjoner, spillmiljøer og bedrifter for diskusjon, støtte og kunnskapsdeling.
Å selvhoste NodeBB på din VPS gir deg fullt eierskap over fellesskapsdataene dine, fjerner brukerbaserte avgifter, og lar deg tilpasse plattformen med hundrevis av fellesskapsplugins — alt støttet av PostgreSQL for pålitelig, skalerbar lagring.
Viktige funksjoner i NodeBB
Sanntidsdiskusjoner
WebSocket-drevet strømming leverer nye innlegg, svar og varsler umiddelbart uten sideoppdateringer, som holder samtalene flytende naturlig.
Plugin-økosystem
Hundrevis av fellesskapsplugins legger til SSO, gamification, integrasjoner og tilpassede funksjoner slik at du kan skreddersy forumet til fellesskapets nøyaktige behov.
Modereringverktøy
Innebygd omdømmesystem, postkøer og omfattende modereringskontroller hjelper deg med å opprettholde et sunt fellesskap med minimal manuell innsats.
Mobilvennlige temaer
Responsive og tilpassbare temaer sikrer at medlemmer får en flott opplevelse på datamaskin og mobil uten ytterligere konfigurasjon.
SSO og Sosial pålogging
Integrer med eksisterende identitetsleverandører via SSO-plugins slik at fellesskapsmedlemmer kan logge inn med sine eksisterende kontoer og du opprettholder sentralisert brukeradministrasjon.
Hvorfor kjøre NodeBB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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