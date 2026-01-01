NodeBB er en neste generasjons fellesskapsforumplattform bygget på Node.js og WebSockets, som leverer sanntidsdiskusjoner som føles nærmere en chat-applikasjon enn en tradisjonell oppslagstavle. Med over 15 000 GitHub-stjerner stoles det på av programvareprosjekter, utdanningsinstitusjoner, spillmiljøer og bedrifter for diskusjon, støtte og kunnskapsdeling.

Å selvhoste NodeBB på din VPS gir deg fullt eierskap over fellesskapsdataene dine, fjerner brukerbaserte avgifter, og lar deg tilpasse plattformen med hundrevis av fellesskapsplugins — alt støttet av PostgreSQL for pålitelig, skalerbar lagring.