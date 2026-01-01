ImmuDB er en åpen kildekode, uforanderlig database skrevet i Go som bevarer den fulle historikken over alle dataendringer. Hver skriving er kryptografisk verifisert, noe som gjør det umulig å endre eller slette poster uten å bli oppdaget — noe som gir deg en manipulasjonssikker revisjonslogg fra design.

Kan distribueres som en frittstående server, støtter ImmuDB nøkkel-verdi, SQL og dokumentdatamodeller, og leveres med en innebygd webkonsoll for å bla gjennom data og administrere brukere. Selvhosting gir full kontroll over sensitive revisjonslogger, samsvarsregistre og transaksjonshistorikk på din egen infrastruktur uten eksterne avhengigheter.