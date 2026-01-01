Installer ImmuDB med ett klikk.
Uforanderlig, manipulasjonssikker database med kryptografisk verifisering for kontrollerbar dataintegritet.
Velg en VPS-plan for ImmuDB
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ImmuDB
ImmuDB er en åpen kildekode, uforanderlig database skrevet i Go som bevarer den fulle historikken over alle dataendringer. Hver skriving er kryptografisk verifisert, noe som gjør det umulig å endre eller slette poster uten å bli oppdaget — noe som gir deg en manipulasjonssikker revisjonslogg fra design.
Kan distribueres som en frittstående server, støtter ImmuDB nøkkel-verdi, SQL og dokumentdatamodeller, og leveres med en innebygd webkonsoll for å bla gjennom data og administrere brukere. Selvhosting gir full kontroll over sensitive revisjonslogger, samsvarsregistre og transaksjonshistorikk på din egen infrastruktur uten eksterne avhengigheter.
Viktige funksjoner i ImmuDB
Manipulasjonssikker lagring
Hver post er koblet via kryptografiske hasjer, slik at enhver modifikasjon eller sletting umiddelbart kan oppdages av klienter eller revisorer.
Støtte for flere modeller
Spør data ved hjelp av nøkkel-verdi, SQL eller dokumentgrensesnitt – alle deler den samme uforanderlige lagringsmotoren uten skjema-migreringer mellom modeller.
Innebygd nettkonsoll
Et integrert webgrensesnitt på port 8080 lar deg utforske databaser, kjøre SQL-spørringer og administrere brukere uten å installere ytterligere verktøy.
Kryptografisk verifisering
Klienter kan uavhengig verifisere integriteten til enhver verdi de leser ved hjelp av Merkle-tre-bevis, noe som eliminerer behovet for å stole blindt på serveren.
Fullstendig revisjonslogg
Alle versjoner av hver nøkkel beholdes permanent, noe som gir samsvarsteam og revisorer en komplett, verifiserbar forvaringskjede for hvert datapunkt.
Hvorfor kjøre ImmuDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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