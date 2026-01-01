Directus er et fleksibelt, åpen kildekode headless CMS som ligger oppå enhver SQL-database og umiddelbart tilbyr et dynamisk REST- og GraphQL API sammen med et intuitivt administrasjonsgrensesnitt. I motsetning til CMS-plattformer som påtvinger stive innholdsstrukturer, lar Directus deg modellere data nøyaktig slik applikasjonen din trenger det — og genererer deretter et komplett API automatisk, uten behov for kode.

Selv-hosting av Directus på din egen VPS holder innholdet ditt, medieaktiva og brukerdata fullstendig under din kontroll. Du unngår pris per bruker, API-ratebegrensninger og risikoen for leverandørlåsning, samtidig som du får fleksibiliteten til å utvide plattformen med tilpassede utvidelser, webhooks og integrasjoner skreddersydd for din arbeidsflyt.