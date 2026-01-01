Installer Directus med ett klikk.
Åpen kildekode-basert hodeløst CMS som pakker inn enhver SQL-database med automatisk genererte REST- og GraphQL-API-er.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Directus
Directus er et fleksibelt, åpen kildekode headless CMS som ligger oppå enhver SQL-database og umiddelbart tilbyr et dynamisk REST- og GraphQL API sammen med et intuitivt administrasjonsgrensesnitt. I motsetning til CMS-plattformer som påtvinger stive innholdsstrukturer, lar Directus deg modellere data nøyaktig slik applikasjonen din trenger det — og genererer deretter et komplett API automatisk, uten behov for kode.
Selv-hosting av Directus på din egen VPS holder innholdet ditt, medieaktiva og brukerdata fullstendig under din kontroll. Du unngår pris per bruker, API-ratebegrensninger og risikoen for leverandørlåsning, samtidig som du får fleksibiliteten til å utvide plattformen med tilpassede utvidelser, webhooks og integrasjoner skreddersydd for din arbeidsflyt.
Viktige funksjoner i Directus
Autogenererte API-er
Hver datamodell du oppretter produserer umiddelbart REST- og GraphQL-endepunkter, noe som eliminerer manuelt API-utviklingsarbeid.
Intuitivt administrasjonsgrensesnitt
Ikke-tekniske brukere kan administrere innhold, medier og strukturerte data via et polert grensesnitt uten å røre kode.
Rollebaserte tillatelser
Definer detaljerte tilgangsregler per rolle, samling og felt for å kontrollere nøyaktig hvem som kan lese eller skrive hvilke data.
Sanntidsabonnementer
WebSocket-baserte abonnementer lar klientapplikasjoner reagere på dataendringer umiddelbart uten polling.
Utvidbar arkitektur
Tilpassede hooks, moduler og visningskomponenter lar deg skreddersy Directus til enhver innholdsarbeidsflyt eller integrasjonskrav.
Hvorfor kjøre Directus på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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