Rull ut Cleanuparr med ett-klikks installasjon.
Avansert kørenser for Servarr-stakken som fjerner fastlåste, mislykkede og skadelige nedlastinger automatisk.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Cleanuparr
Cleanuparr er en selvhostet nedlastingsbehandler bygget spesifikt for Servarr-økosystemet. Den kobler seg til Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og Whisparr, sammen med qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent og rTorrent, og inspiserer deretter kontinuerlig køen for å fjerne nedlastinger som har stoppet opp, sitter fast i metadata, laster ned for sakte, ikke klarer å importere, eller samsvarer med kjente skadelig programvare-mønstre som mistenkelige
.lnk- og
.zipx-filer.
Utover køhygiene søker Cleanuparr proaktivt etter manglende medier og kvalitetsoppgraderinger som ikke oppfyller grenseverdien, beskjærer ferdige seeds, fjerner foreldreløse filer som ikke lenger spores av arr-ene, og sender varsler ved hver fjerning eller sletting. Å kjøre den på din egen VPS holder medieautomatiseringen din ryddig døgnet rundt uten manuell kø-overvåking.
Viktige funksjoner i Cleanuparr
Opprydding med gjennomstreking
Merk dårlige nedlastinger med konfigurerbare advarsler og fjern og blokker dem automatisk når de når terskelen din.
Skadevareblokkering
Oppdag og fjern kjente ondsinnede torrenter ved hjelp av fellesskapsvedlikeholdte mønstre og en innebygd blokkeringsliste over mistenkelige filtyper.
Servarr-omfattende integrasjon
Fungerer med Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og Whisparr sammen med qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent og rTorrent på ett sted.
Mangler og oppgraderingssøk
Utløser automatisk søk etter manglende elementer og kvalitetsoppgraderinger som ikke oppfylte grenseverdien, inkludert sporing av poengsum for tilpasset format.
Opprydding av foreldreløse og seeding
Fjerner nedlastinger uten hardlinker eller arr-referanser, beskjærer langvarige seeds, og støtter kryss-seed-kompatible arbeidsflyter.
Sanntidsvarsler
Sender varsler ved hvert treff, fjerning eller blokkering via din foretrukne varslingskanal slik at ingenting går ubemerket hen.
Hvorfor kjøre Cleanuparr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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