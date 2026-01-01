Cleanuparr er en selvhostet nedlastingsbehandler bygget spesifikt for Servarr-økosystemet. Den kobler seg til Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og Whisparr, sammen med qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent og rTorrent, og inspiserer deretter kontinuerlig køen for å fjerne nedlastinger som har stoppet opp, sitter fast i metadata, laster ned for sakte, ikke klarer å importere, eller samsvarer med kjente skadelig programvare-mønstre som mistenkelige .lnk - og .zipx -filer.

Utover køhygiene søker Cleanuparr proaktivt etter manglende medier og kvalitetsoppgraderinger som ikke oppfyller grenseverdien, beskjærer ferdige seeds, fjerner foreldreløse filer som ikke lenger spores av arr-ene, og sender varsler ved hver fjerning eller sletting. Å kjøre den på din egen VPS holder medieautomatiseringen din ryddig døgnet rundt uten manuell kø-overvåking.