Opptil 69 % rabatt for ClickHouse

Installer ClickHouse med ett klikk.

Kolonnebasert OLAP-database med åpen kildekode, designet for sanntidsanalyse på milliarder av rader med millisekunds spørringsforsinkelse.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
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30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer ClickHouse med ett klikk.

Velg en VPS-plan for ClickHouse

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med ClickHouse

ClickHouse er et åpen kildekode kolonnebasert databasehåndteringssystem bygget spesifikt for online analytisk prosessering — som kjører aggregeringsspørringer over milliarder av rader på millisekunder uten forhåndsberegnede kuber eller materialiserte visninger. Opprinnelig utviklet hos Yandex og nå vedlikeholdt av ClickHouse Inc., driver det analyseplattformer, observabilitets-backends og produkthendelses-pipelines hos selskaper fra startups til Cloudflare, Uber og eBay.

Selv-hosting av ClickHouse på din VPS gir applikasjons-backends, analysedashbord og observabilitetsverktøy et høyytelses spørrelag for loggdata, målinger, brukerhendelser og tidsserie-arbeidsmengder. Det innebygde Play UI gir et nettleserbasert spørregrensesnitt slik at analytikere kan skrive SQL uten å installere en skrivebordsklient.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i ClickHouse

Kolonnebasert lagring

Kolonnebasert komprimering og diskutforming leverer 10 til 100 ganger komprimeringsforhold og dramatisk raskere aggregeringsspørringer enn radorienterte databaser.

MergeTree motorfamilie

Spesialiserte tabellmotorer for tidsserier, replikerte data, summerende aggregater og grafarbeidsbelastninger optimaliserer lagring og spørringer per bruksområde.

Innebygd Play UI

Kjør ad-hoc SQL-spørringer direkte fra nettleseren på /play med syntaksutheving, spørringslogg og resultatvisualisering.

Materialiserte visninger

Inkrementelt vedlikeholdte forhåndsaggregerte tabeller lar deg betjene dashbordspørringer mot milliarder av rader med responstid på under ett sekund.

Distribuert og replikert

Innebygd støtte for sharding på tvers av noder og replikering av tabeller for høy tilgjengelighet uten eksterne koordineringstjenester.

Hvorfor kjøre ClickHouse på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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