ClickHouse er et åpen kildekode kolonnebasert databasehåndteringssystem bygget spesifikt for online analytisk prosessering — som kjører aggregeringsspørringer over milliarder av rader på millisekunder uten forhåndsberegnede kuber eller materialiserte visninger. Opprinnelig utviklet hos Yandex og nå vedlikeholdt av ClickHouse Inc., driver det analyseplattformer, observabilitets-backends og produkthendelses-pipelines hos selskaper fra startups til Cloudflare, Uber og eBay.

Selv-hosting av ClickHouse på din VPS gir applikasjons-backends, analysedashbord og observabilitetsverktøy et høyytelses spørrelag for loggdata, målinger, brukerhendelser og tidsserie-arbeidsmengder. Det innebygde Play UI gir et nettleserbasert spørregrensesnitt slik at analytikere kan skrive SQL uten å installere en skrivebordsklient.