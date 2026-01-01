Installer ClickHouse med ett klikk.
Kolonnebasert OLAP-database med åpen kildekode, designet for sanntidsanalyse på milliarder av rader med millisekunds spørringsforsinkelse.
Velg en VPS-plan for ClickHouse
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ClickHouse
ClickHouse er et åpen kildekode kolonnebasert databasehåndteringssystem bygget spesifikt for online analytisk prosessering — som kjører aggregeringsspørringer over milliarder av rader på millisekunder uten forhåndsberegnede kuber eller materialiserte visninger. Opprinnelig utviklet hos Yandex og nå vedlikeholdt av ClickHouse Inc., driver det analyseplattformer, observabilitets-backends og produkthendelses-pipelines hos selskaper fra startups til Cloudflare, Uber og eBay.
Selv-hosting av ClickHouse på din VPS gir applikasjons-backends, analysedashbord og observabilitetsverktøy et høyytelses spørrelag for loggdata, målinger, brukerhendelser og tidsserie-arbeidsmengder. Det innebygde Play UI gir et nettleserbasert spørregrensesnitt slik at analytikere kan skrive SQL uten å installere en skrivebordsklient.
Viktige funksjoner i ClickHouse
Kolonnebasert lagring
Kolonnebasert komprimering og diskutforming leverer 10 til 100 ganger komprimeringsforhold og dramatisk raskere aggregeringsspørringer enn radorienterte databaser.
MergeTree motorfamilie
Spesialiserte tabellmotorer for tidsserier, replikerte data, summerende aggregater og grafarbeidsbelastninger optimaliserer lagring og spørringer per bruksområde.
Innebygd Play UI
Kjør ad-hoc SQL-spørringer direkte fra nettleseren på /play med syntaksutheving, spørringslogg og resultatvisualisering.
Materialiserte visninger
Inkrementelt vedlikeholdte forhåndsaggregerte tabeller lar deg betjene dashbordspørringer mot milliarder av rader med responstid på under ett sekund.
Distribuert og replikert
Innebygd støtte for sharding på tvers av noder og replikering av tabeller for høy tilgjengelighet uten eksterne koordineringstjenester.
Hvorfor kjøre ClickHouse på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.