CVAT (Computer Vision Annotation Tool) er en nettleserbasert annoteringsplattform bygget spesifikt for merking av bilder, videoer og 3D-punktskyer brukt til å trene datavisjonsmodeller. I motsetning til generelle merkeapper, er hver funksjon tilpasset arbeidsflyten til ML-ingeniører: nøkkelbildeinterpolering for video, semi-automatisk segmentering, modellassistert forhåndsmerking og gjennomgangs-/kvalitetssikringsprosesser for distribuerte annoteringsteam.

Selvhosting av CVAT på din egen VPS holder treningsdatasett, råbilder og prosjektmetadata innenfor din infrastruktur i stedet for å laste opp sensitive data til en tredjeparts SaaS. Opprinnelig utviklet av Intel og nå vedlikeholdt av CVAT.ai, driver det merke-arbeidsflyter hos tusenvis av datavisjonsteam over hele verden.