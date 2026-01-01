Browserless gjør hodeløs Chrome om til en nettverkstilgjengelig tjeneste, og fjerner kompleksiteten ved å administrere nettleserprosesser, minnelekkasjer og avhengighetskonflikter inne i dine egne applikasjoner. Utviklere kobler seg til via et REST API eller WebSocket ved hjelp av Puppeteer, Playwright eller Selenium — Browserless håndterer sesjonslivssyklus, ressursrydding og samtidig utførelse automatisk.

Selvhosting på en VPS gir deg full kontroll over nettleserkonfigurasjon, brukeragenter og proxy-innstillinger, samtidig som det eliminerer gebyrer per forespørsel som belastes av skytjenester for nettleserautomatisering. Sensitiv skrapelogikk og utpakket data forblir innenfor din egen infrastruktur, og du kan justere samtidige grenser for å matche tilgjengelige ressurser.