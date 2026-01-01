Rull ut Browserless med ett klikk installasjon.
Headless Chrome som en tjeneste med et REST- og WebSocket-API for web-skraping, PDF-generering og automatisert testing.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Browserless
Browserless gjør hodeløs Chrome om til en nettverkstilgjengelig tjeneste, og fjerner kompleksiteten ved å administrere nettleserprosesser, minnelekkasjer og avhengighetskonflikter inne i dine egne applikasjoner. Utviklere kobler seg til via et REST API eller WebSocket ved hjelp av Puppeteer, Playwright eller Selenium — Browserless håndterer sesjonslivssyklus, ressursrydding og samtidig utførelse automatisk.
Selvhosting på en VPS gir deg full kontroll over nettleserkonfigurasjon, brukeragenter og proxy-innstillinger, samtidig som det eliminerer gebyrer per forespørsel som belastes av skytjenester for nettleserautomatisering. Sensitiv skrapelogikk og utpakket data forblir innenfor din egen infrastruktur, og du kan justere samtidige grenser for å matche tilgjengelige ressurser.
Viktige funksjoner i Browserless
REST og WebSocket API
Kontroller Chrome programmatisk over HTTP eller WebSocket, kompatibel med Puppeteer, Playwright og Selenium uten å endre din eksisterende kode.
PDF- og skjermbildegenerering
Gjengi hvilken som helst URL eller HTML til en pikselperfekt PDF eller et skjermbilde med fleksible visningsport-, papirstørrelse- og elementmålrettingsalternativer.
Samtidig sesjonsadministrasjon
Browserless setter i kø og administrerer flere parallelle nettleserøkter, og rydder automatisk opp i ressurser slik at verten din aldri går tom for minne.
Tokenbasert autentisering
Et forhåndsgenerert API-token begrenser tilgangen til nettlesertjenesten din, og forhindrer uautorisert bruk av beregningsressursene dine.
JavaScript-rendret skraping
Kjører full klient-side JavaScript på målsider, noe som gjør det mulig å trekke ut data fra SPA-er og dynamisk lastet innhold som statiske skrapere ikke kan nå.
Hvorfor kjøre Browserless på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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