Opptil 69 % rabatt for Browserless

Rull ut Browserless med ett klikk installasjon.

Headless Chrome som en tjeneste med et REST- og WebSocket-API for web-skraping, PDF-generering og automatisert testing.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
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Rull ut Browserless med ett klikk installasjon.

Velg en VPS-plan for Browserless

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Browserless

Browserless gjør hodeløs Chrome om til en nettverkstilgjengelig tjeneste, og fjerner kompleksiteten ved å administrere nettleserprosesser, minnelekkasjer og avhengighetskonflikter inne i dine egne applikasjoner. Utviklere kobler seg til via et REST API eller WebSocket ved hjelp av Puppeteer, Playwright eller Selenium — Browserless håndterer sesjonslivssyklus, ressursrydding og samtidig utførelse automatisk.

Selvhosting på en VPS gir deg full kontroll over nettleserkonfigurasjon, brukeragenter og proxy-innstillinger, samtidig som det eliminerer gebyrer per forespørsel som belastes av skytjenester for nettleserautomatisering. Sensitiv skrapelogikk og utpakket data forblir innenfor din egen infrastruktur, og du kan justere samtidige grenser for å matche tilgjengelige ressurser.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Browserless

REST og WebSocket API

Kontroller Chrome programmatisk over HTTP eller WebSocket, kompatibel med Puppeteer, Playwright og Selenium uten å endre din eksisterende kode.

PDF- og skjermbildegenerering

Gjengi hvilken som helst URL eller HTML til en pikselperfekt PDF eller et skjermbilde med fleksible visningsport-, papirstørrelse- og elementmålrettingsalternativer.

Samtidig sesjonsadministrasjon

Browserless setter i kø og administrerer flere parallelle nettleserøkter, og rydder automatisk opp i ressurser slik at verten din aldri går tom for minne.

Tokenbasert autentisering

Et forhåndsgenerert API-token begrenser tilgangen til nettlesertjenesten din, og forhindrer uautorisert bruk av beregningsressursene dine.

JavaScript-rendret skraping

Kjører full klient-side JavaScript på målsider, noe som gjør det mulig å trekke ut data fra SPA-er og dynamisk lastet innhold som statiske skrapere ikke kan nå.

Hvorfor kjøre Browserless på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår refusjonspolicy for mer informasjon.

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