Tianji er en åpen kildekode alt-i-ett innsiktshub som samler nettstedsanalyse, oppetidsovervåking og sporing av serverstatus under ett enkelt grensesnitt. I stedet for å administrere separate verktøy for hvert område, lar Tianji deg spore besøksstatistikk, overvåke om tjenestene dine er tilgjengelige, og rapportere helsen til serverne dine – alt fra ett dashbord med et enhetlig varslingssystem.

Bygget for både team og solooperatører, støtter Tianji flerbrukertilgang med rollebaserte tillatelser og begrenser nye registreringer som standard, slik at kun inviterte brukere kan bli med. Et integrert OpenAPI gir programmatisk tilgang til alle data. Selvhosting holder analyse- og overvåkingsdataene dine på din egen infrastruktur, borte fra tredjepartsplattformer.