Installer Tianji med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode alt-i-ett innsiktshub som kombinerer nettstedsanalyser, opptidsovervåking og sporing av serverstatus i ett enkelt dashbord.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Tianji
Tianji er en åpen kildekode alt-i-ett innsiktshub som samler nettstedsanalyse, oppetidsovervåking og sporing av serverstatus under ett enkelt grensesnitt. I stedet for å administrere separate verktøy for hvert område, lar Tianji deg spore besøksstatistikk, overvåke om tjenestene dine er tilgjengelige, og rapportere helsen til serverne dine – alt fra ett dashbord med et enhetlig varslingssystem.
Bygget for både team og solooperatører, støtter Tianji flerbrukertilgang med rollebaserte tillatelser og begrenser nye registreringer som standard, slik at kun inviterte brukere kan bli med. Et integrert OpenAPI gir programmatisk tilgang til alle data. Selvhosting holder analyse- og overvåkingsdataene dine på din egen infrastruktur, borte fra tredjepartsplattformer.
Viktige funksjoner i Tianji
Nettstedsanalyse
Spor sidevisninger, unike besøkende, henvisningskilder og UTM-parametere uten å stole på Google Analytics eller sende data til tredjeparter.
Oppetidsovervåking
Sjekk kontinuerlig om nettstedene og API-ene dine er tilgjengelige og bli varslet umiddelbart når en tjeneste går ned.
Sporing av serverstatus
Installer den lette Tianji-rapportøren på hvilken som helst server for å strømme CPU-, minne-, disk- og nettverksmålinger tilbake til dashbordet ditt.
Smarte varsler
Send varsler om nedetid og serverproblemer til Telegram, Slack, e-post, webhooks og andre kanaler fra én enkelt konfigurasjon.
OpenAPI-tilgang
Et fullt dokumentert REST API lar deg hente ut analyse- og overvåkingsdata programmatisk for tilpassede dashbord eller integrasjoner.
Hvorfor kjøre Tianji på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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