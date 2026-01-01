Snipe-IT er et kraftig IT-ressursstyringssystem med åpen kildekode, bygget på Laravel, som hjelper organisasjoner med å spore maskinvareressurser, programvarelisenser, tilbehør og forbruksvarer gjennom hele livssyklusen deres. Med over 13 000 GitHub-stjerner tilbyr det funksjoner i bedriftsklasse, inkludert innsjekkings-/utsjekkingsarbeidsflyter, avskrivningssporing, garantistyring og omfattende rapportering – alt uten dyre lisensavgifter.

Selvhosting av Snipe-IT på din VPS gir deg fullt eierskap over sensitive ressurs- og lisensdata uten tilbakevendende kostnader per bruker eller per ressurs. Den MariaDB-støttede distribusjonen skalerer fra små team til store bedrifter, håndterer tusenvis av ressurser samtidig som den opprettholder raske spørringer for strekkodeskanning, rapportering og REST API-integrasjoner.