Installer Snipe-IT med ett klikk.
Gratis åpen kildekode IT-ressursadministrasjon for sporing av maskinvare, programvarelisenser og avskrivninger på tvers av organisasjonen din.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Snipe-IT
Snipe-IT er et kraftig IT-ressursstyringssystem med åpen kildekode, bygget på Laravel, som hjelper organisasjoner med å spore maskinvareressurser, programvarelisenser, tilbehør og forbruksvarer gjennom hele livssyklusen deres. Med over 13 000 GitHub-stjerner tilbyr det funksjoner i bedriftsklasse, inkludert innsjekkings-/utsjekkingsarbeidsflyter, avskrivningssporing, garantistyring og omfattende rapportering – alt uten dyre lisensavgifter.
Selvhosting av Snipe-IT på din VPS gir deg fullt eierskap over sensitive ressurs- og lisensdata uten tilbakevendende kostnader per bruker eller per ressurs. Den MariaDB-støttede distribusjonen skalerer fra små team til store bedrifter, håndterer tusenvis av ressurser samtidig som den opprettholder raske spørringer for strekkodeskanning, rapportering og REST API-integrasjoner.
Viktige funksjoner i Snipe-IT
Inn-/utlevering av eiendeler
Spor nøyaktig hvem som har hvilken eiendel til enhver tid med en strømlinjeformet innsjekkings- og utsjekkingsarbeidsflyt og automatiske e-postvarsler.
Lisensadministrasjon
Administrer programvarelisensnøkler, antall lisenser og fornyelsesdatoer for å sikre etterlevelse og forhindre over- eller underlisensiering.
Avskrivningsoppfølging
Beregn eiendelsavskrivning med lineær eller saldoavskrivningsmetode for nøyaktig finansiell rapportering og regnskap.
Strekkode og QR-koder
Generer og skann strekkoder eller QR-koder for hver eiendel, noe som muliggjør raske fysiske revisjoner og mobilvennlig lagerstyring.
REST API og rapportering
Eksporter data til CSV eller Excel og integrer med eksterne systemer via et komplett REST API for automatisering og arbeidsflyter for forretningsanalyse.
Hvorfor kjøre Snipe-IT på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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