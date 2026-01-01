Installer Coral Talk med ett klikk-installasjon.
Kommenteringsplattform med åpen kildekode fra Vox Media som fornyer diskusjon og moderering på nettstedet for nyhetsredaksjoner.
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Hva du kan bygge med Coral Talk
Coral er den åpen kildekode-kommentarplattformen bygget av Vox Media for å drive sunnere diskusjoner på nettstedet for nyhetsorganisasjoner, utgivere og innholdsskapere. Den erstatter tredjeparts kommentarfelt-widgets med et selvhostet system designet rundt realitetene ved å drive et fellesskap: store modereringsbyrder, fiendtlige aktører og behovet for å holde publikumsdata innenfor din egen infrastruktur.
Coral, som benyttes av over 500 nyhetsredaksjoner i 28 land, inkludert The Washington Post og The Financial Times, kombinerer en rask, tilgjengelig leseropplevelse med et modereringsverktøysett spesialbygget for redaksjonelle team. Selvhosting på din egen VPS holder leseridentiteter, kommentarhistorikk og engasjementssignaler under din fulle kontroll i stedet for en tredjeparts SaaS.
Viktige funksjoner i Coral Talk
Moderering-verktøysett
Filtrer og godkjenn kommentarer i stor skala med reaksjonskøer, lister over forbudte ord, flagging av mistenkelige ord og artikkelspesifikke innstillinger for moderering, designet for redaksjonelle team.
Spørsmål og svar og live chat
Bytt en historie til spørsmål og svar- eller live chat-modus for å arrangere økter med vertseksperter, diskusjoner om siste nytt eller strukturerte leserintervjuer.
Forfatterengasjement
Utvalgte kommentarer, reportermerker og direkte svar fra ansatte lar journalister fremheve de beste bidragene og svare lesere direkte i tråden.
Enkel pålogging
Koble Coral til ditt eksisterende identitetslag med JWT-basert SSO, OAuth-leverandører eller lokale kontoer, slik at lesere kan gjenbruke sin nettstedspålogging.
Personvern og dataeierskap
Kommentarer, profiler og modereringshistorikk forblir på din VPS i MongoDB, med GDPR-vennlige eksport- og sletteverktøy innebygd.
Kan bygges inn på alle CMS-er
Et lettvekts innebyggingsskript integrerer Coral i WordPress, Ghost, Drupal, eller tilpassede stakker uten å låse nettstedet ditt til ett enkelt CMS.
Hvorfor kjøre Coral Talk på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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