Coral er den åpen kildekode-kommentarplattformen bygget av Vox Media for å drive sunnere diskusjoner på nettstedet for nyhetsorganisasjoner, utgivere og innholdsskapere. Den erstatter tredjeparts kommentarfelt-widgets med et selvhostet system designet rundt realitetene ved å drive et fellesskap: store modereringsbyrder, fiendtlige aktører og behovet for å holde publikumsdata innenfor din egen infrastruktur.

Coral, som benyttes av over 500 nyhetsredaksjoner i 28 land, inkludert The Washington Post og The Financial Times, kombinerer en rask, tilgjengelig leseropplevelse med et modereringsverktøysett spesialbygget for redaksjonelle team. Selvhosting på din egen VPS holder leseridentiteter, kommentarhistorikk og engasjementssignaler under din fulle kontroll i stedet for en tredjeparts SaaS.