Opptil 69 % rabatt for Passbolt

Installer Passbolt med ett klikk.

Åpen kildekode-passordbehandler for team, bygget for samarbeid, med ende-til-ende-kryptering og selvhostet personvern.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer Passbolt med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Passbolt

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Passbolt

Passbolt er en passordbehandler med åpen kildekode, bygget for team som trenger å sikkert lagre, dele og revidere legitimasjon. Hvert passord er ende-til-ende-kryptert ved hjelp av OpenPGP før det forlater nettleseren — serveren ser aldri dine ukrypterte hemmeligheter. I motsetning til generelle hvelv, er Passbolt designet fra grunnen av for samarbeid: du kan dele individuelle passord eller hele mapper med kolleger uten å avsløre den underliggende nøkkelen.

Selvhosting av Passbolt på din egen VPS betyr at legitimasjonsdatabasen din aldri berører en tredjepartsserver. Du kontrollerer krypteringsnøklene, tilgangsloggene og retningslinjene for datalagring — et kritisk krav for team under samsvarsforpliktelser som SOC 2, ISO 27001 eller GDPR.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Passbolt

Ende-til-ende-kryptering

Alle passord krypteres med OpenPGP i nettleseren før de sendes til serveren, slik at verten aldri har tilgang til ukrypterte hemmeligheter.

Granulær deling

Del individuelle passord eller mapper med spesifikke brukere eller grupper, med tilgangskontroller for lesing eller skriving, basert på tillatelse.

Fullstendig revisjonsspor

Alle tilganger, delinger, kopieringer og oppdateringer loggføres med tidsstempel og brukeridentitet, noe som gir sikkerhetsteamene en komplett aktivitetshistorikk for legitimasjon.

Nettleserutvidelse

Offisielle utvidelser for Chrome og Firefox autofyller legitimasjon på matchende nettsteder direkte fra hvelvet, uten å eksponere passord på utklippstavlen.

REST API og CLI

Et komplett REST API og offisielt CLI-verktøy lar DevOps-team integrere Passbolt i klargjøringsskript, CI/CD-pipelines og arbeidsflyter for hemmelighetsrotasjon.

Hvorfor kjøre Passbolt på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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