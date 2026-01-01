Passbolt er en passordbehandler med åpen kildekode, bygget for team som trenger å sikkert lagre, dele og revidere legitimasjon. Hvert passord er ende-til-ende-kryptert ved hjelp av OpenPGP før det forlater nettleseren — serveren ser aldri dine ukrypterte hemmeligheter. I motsetning til generelle hvelv, er Passbolt designet fra grunnen av for samarbeid: du kan dele individuelle passord eller hele mapper med kolleger uten å avsløre den underliggende nøkkelen.

Selvhosting av Passbolt på din egen VPS betyr at legitimasjonsdatabasen din aldri berører en tredjepartsserver. Du kontrollerer krypteringsnøklene, tilgangsloggene og retningslinjene for datalagring — et kritisk krav for team under samsvarsforpliktelser som SOC 2, ISO 27001 eller GDPR.