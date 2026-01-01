Installer Passbolt med ett klikk.
Åpen kildekode-passordbehandler for team, bygget for samarbeid, med ende-til-ende-kryptering og selvhostet personvern.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Passbolt
Passbolt er en passordbehandler med åpen kildekode, bygget for team som trenger å sikkert lagre, dele og revidere legitimasjon. Hvert passord er ende-til-ende-kryptert ved hjelp av OpenPGP før det forlater nettleseren — serveren ser aldri dine ukrypterte hemmeligheter. I motsetning til generelle hvelv, er Passbolt designet fra grunnen av for samarbeid: du kan dele individuelle passord eller hele mapper med kolleger uten å avsløre den underliggende nøkkelen.
Selvhosting av Passbolt på din egen VPS betyr at legitimasjonsdatabasen din aldri berører en tredjepartsserver. Du kontrollerer krypteringsnøklene, tilgangsloggene og retningslinjene for datalagring — et kritisk krav for team under samsvarsforpliktelser som SOC 2, ISO 27001 eller GDPR.
Viktige funksjoner i Passbolt
Ende-til-ende-kryptering
Alle passord krypteres med OpenPGP i nettleseren før de sendes til serveren, slik at verten aldri har tilgang til ukrypterte hemmeligheter.
Granulær deling
Del individuelle passord eller mapper med spesifikke brukere eller grupper, med tilgangskontroller for lesing eller skriving, basert på tillatelse.
Fullstendig revisjonsspor
Alle tilganger, delinger, kopieringer og oppdateringer loggføres med tidsstempel og brukeridentitet, noe som gir sikkerhetsteamene en komplett aktivitetshistorikk for legitimasjon.
Nettleserutvidelse
Offisielle utvidelser for Chrome og Firefox autofyller legitimasjon på matchende nettsteder direkte fra hvelvet, uten å eksponere passord på utklippstavlen.
REST API og CLI
Et komplett REST API og offisielt CLI-verktøy lar DevOps-team integrere Passbolt i klargjøringsskript, CI/CD-pipelines og arbeidsflyter for hemmelighetsrotasjon.
Hvorfor kjøre Passbolt på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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