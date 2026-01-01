SpacetimeDB eliminerer den tradisjonelle backend-stakken ved å kombinere en relasjonsdatabase og en applikasjonsserver i én enkelt distribuerbar prosess. I stedet for å vedlikeholde et separat API-lag mellom klientene og dataene dine, kobler klienter seg direkte til SpacetimeDB og utfører server-side logikk – kalt moduler – inne i selve databasen. Bygget i Rust med in-memory tilstand og write-ahead logg-persistens, leverer den konsekvente responstider på under et millisekund uten hjelpetjenester.

Å drifte SpacetimeDB selv på en VPS gir deg dedikert CPU og RAM – de primære ytelsesfaktorene for dens in-memory arkitektur – samtidig som all applikasjonsdata og modulkode holdes under din fulle kontroll uten leverandørlås.