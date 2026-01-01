Installer SpacetimeDB med ett-klikks installasjon.
Relasjonsdatabase og applikasjonsserver i ett — klienter kobler seg direkte til og kjører logikk inne i databasen med forsinkelse på under et millisekund.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med SpacetimeDB
SpacetimeDB eliminerer den tradisjonelle backend-stakken ved å kombinere en relasjonsdatabase og en applikasjonsserver i én enkelt distribuerbar prosess. I stedet for å vedlikeholde et separat API-lag mellom klientene og dataene dine, kobler klienter seg direkte til SpacetimeDB og utfører server-side logikk – kalt moduler – inne i selve databasen. Bygget i Rust med in-memory tilstand og write-ahead logg-persistens, leverer den konsekvente responstider på under et millisekund uten hjelpetjenester.
Å drifte SpacetimeDB selv på en VPS gir deg dedikert CPU og RAM – de primære ytelsesfaktorene for dens in-memory arkitektur – samtidig som all applikasjonsdata og modulkode holdes under din fulle kontroll uten leverandørlås.
Viktige funksjoner i SpacetimeDB
Ingen separat API-lag
Klienter kobler seg direkte til databasen og utfører moduler inne i den, og erstatter et helt lag med webservere, meldingskøer og API-er med én prosess.
Abonnementer i sanntid
Klienter abonnerer på tabellendringer og mottar automatisk deltasynkronisering umiddelbart — ingen polling, ingen separat WebSocket-server er nødvendig.
Modulbasert logikk
Skriv server-side applikasjonslogikk i Rust eller C# og distribuer den som en kompilert modul direkte inn i databasen for optimal ytelse og sikkerhet.
In-memory med persistens
All applikasjonstilstand holdes i minnet for raske lesninger, mens en write-ahead-logg sikrer at data overlever omstarter og krasj uten komplekse sikkerhetskopioppsett.
Produksjonsutprøvd
Driver hele bakenden av BitCraft Online, et massivt flerspiller-spill der all sanntidsstatus administreres av en enkelt SpacetimeDB-instans.
Hvorfor kjøre SpacetimeDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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