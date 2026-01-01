FeatBit er en bedriftsklar plattform for funksjonsstyring som lar ingeniørteam rulle ut kode bak funksjonsflagg, kjøre prosentvise utrullinger, målrette spesifikke brukersegmenter og rulle tilbake umiddelbart uten ny utrulling. Native SDK-er for ti populære språk og en sanntids evalueringsserver holder flaggendringer synkronisert på tvers av klienter på under ett sekund.

Selvhosting av FeatBit på din VPS holder flaggkonfigurasjoner, regler for brukermålretting og revisjonslogger innenfor infrastruktur du kontrollerer, uten per-bruker-avgifter og ingen månedlige evalueringskvoter. Distribusjonen leveres med administrasjonsgrensesnittet, API-et, evalueringsserveren, analysetjenesten og PostgreSQL forhåndskonfigurert bak HTTPS.