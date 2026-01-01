Installer FeatBit med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-funksjonsflagg og eksperimenteringsplattform bygget som et selvhostet alternativ til LaunchDarkly.
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Hva du kan bygge med FeatBit
FeatBit er en bedriftsklar plattform for funksjonsstyring som lar ingeniørteam rulle ut kode bak funksjonsflagg, kjøre prosentvise utrullinger, målrette spesifikke brukersegmenter og rulle tilbake umiddelbart uten ny utrulling. Native SDK-er for ti populære språk og en sanntids evalueringsserver holder flaggendringer synkronisert på tvers av klienter på under ett sekund.
Selvhosting av FeatBit på din VPS holder flaggkonfigurasjoner, regler for brukermålretting og revisjonslogger innenfor infrastruktur du kontrollerer, uten per-bruker-avgifter og ingen månedlige evalueringskvoter. Distribusjonen leveres med administrasjonsgrensesnittet, API-et, evalueringsserveren, analysetjenesten og PostgreSQL forhåndskonfigurert bak HTTPS.
Viktige funksjoner i FeatBit
Sanntidsstrømming av flagg
En dedikert evalueringsserver sender flaggoppdateringer til SDK-er over WebSockets slik at endringer trer i kraft i klienter innen millisekunder etter aktivering.
Målrettede brukerutrullinger
Rull ut funksjoner etter prosentandel, brukerattributt eller navngitt segment, og kombiner regler for å begrense utrullinger for spesifikke kohorter før de blir globale.
Innebygde A/B-eksperimenter
Knytt flaggvariasjoner til produktmålinger og kjør eksperimenter ende-til-ende med innebygd analyse, og eliminerer behovet for et separat eksperimenteringsverktøy.
Ti offisielle SDK-er
Server- og klient-SDK-er for JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android og iOS integrerer flagg i enhver produksjonsstabel.
Revisjonsspor og historikk
Hvert flagg, segment og regelendring blir registrert med aktøren, tidsstempelet og diffen, noe som gjør tilbakerullinger og samsvarsvurderinger enkle.
Prosjekt- og miljøavgrensning
Organiser flagg i prosjekter med isolerte utviklings-, test- og produksjonsmiljøer, hver med sine egne SDK-nøkler og målrettingsregler.
Hvorfor kjøre FeatBit på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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