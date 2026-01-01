Opptil 69 % rabatt for OpenFGA

Installer OpenFGA med ett klikk.

Høyytelses autorisasjonsmotor inspirert av Google Zanzibar for modellering og håndheving av finkornet tilgangskontroll via HTTP- og gRPC-API-er.

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kr66,99/mnd
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Installer OpenFGA med ett klikk.

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68% rabatt
KVM 1
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kr66,99/mnd
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Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
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1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med OpenFGA

OpenFGA er en autorisasjonsmotor med åpen kildekode, bygget på prinsippene til Google Zanzibar – det globalt distribuerte tillatelsessystemet som driver Google Drive, Docs og Kalender. Den lar ingeniørteam definere og håndheve finkornede tilgangskontrollpolicyer ved hjelp av et menneskelesbart modelleringsspråk, og deretter evaluere disse policyene med høy gjennomstrømning via et enkelt HTTP- eller gRPC-API. ReBAC (relasjonsbasert tilgangskontroll), RBAC (rollebasert) og ABAC (attributtbasert) modeller støttes alle innebygd, og kan kombineres innenfor et enkelt autorisasjonsskjema.

Å hoste OpenFGA selv på din VPS holder autorisasjonslogikk og relasjonsdata under din fulle kontroll, uten leverandørlåsning eller pris per sjekk. Autorisasjonssjekker kjører med lav latens mot din egen PostgreSQL-lagring, og API-et integreres sømløst med applikasjoner skrevet i ethvert språk via de offisielle SDK-ene.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i OpenFGA

Google Zanzibar-modell

Uttrykk autorisasjonspolicyer som typede relasjonstupler — den samme tilnærmingen som brukes av Google Drive — som muliggjør konsistent, skalerbar tilgangskontroll på tvers av tjenester.

Kontroller med lav latens

Designet for den kritiske forespørselsbanen, evaluerer OpenFGA autorisasjonskontroller på millisekunder slik at tillatelsesbeslutninger aldri blir en flaskehals i brukerrettede forespørsler.

HTTP og gRPC API-er

Evaluer tilgangskontroller, skriv relasjonstupler og utvid tilgangstrær over både HTTP og gRPC, med offisielle SDK-er for Go, Node.js, Python, Java og .NET.

Flere autentiseringsmodeller

Definer RBAC-, ReBAC- og ABAC-retningslinjer — eller kombiner alle tre — innenfor et enkelt autorisasjonsskjema som dekker alle ressurstyper i applikasjonen din.

PostgreSQL-persistering

Relasjonstupler og modellversjoner lagres i en PostgreSQL-database, noe som gir en varig, spørbar autorisasjonstilstand med transaksjonskonsistens.

Hvorfor kjøre OpenFGA på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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