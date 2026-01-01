Installer OpenFGA med ett klikk.
Høyytelses autorisasjonsmotor inspirert av Google Zanzibar for modellering og håndheving av finkornet tilgangskontroll via HTTP- og gRPC-API-er.
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Hva du kan bygge med OpenFGA
OpenFGA er en autorisasjonsmotor med åpen kildekode, bygget på prinsippene til Google Zanzibar – det globalt distribuerte tillatelsessystemet som driver Google Drive, Docs og Kalender. Den lar ingeniørteam definere og håndheve finkornede tilgangskontrollpolicyer ved hjelp av et menneskelesbart modelleringsspråk, og deretter evaluere disse policyene med høy gjennomstrømning via et enkelt HTTP- eller gRPC-API. ReBAC (relasjonsbasert tilgangskontroll), RBAC (rollebasert) og ABAC (attributtbasert) modeller støttes alle innebygd, og kan kombineres innenfor et enkelt autorisasjonsskjema.
Å hoste OpenFGA selv på din VPS holder autorisasjonslogikk og relasjonsdata under din fulle kontroll, uten leverandørlåsning eller pris per sjekk. Autorisasjonssjekker kjører med lav latens mot din egen PostgreSQL-lagring, og API-et integreres sømløst med applikasjoner skrevet i ethvert språk via de offisielle SDK-ene.
Viktige funksjoner i OpenFGA
Google Zanzibar-modell
Uttrykk autorisasjonspolicyer som typede relasjonstupler — den samme tilnærmingen som brukes av Google Drive — som muliggjør konsistent, skalerbar tilgangskontroll på tvers av tjenester.
Kontroller med lav latens
Designet for den kritiske forespørselsbanen, evaluerer OpenFGA autorisasjonskontroller på millisekunder slik at tillatelsesbeslutninger aldri blir en flaskehals i brukerrettede forespørsler.
HTTP og gRPC API-er
Evaluer tilgangskontroller, skriv relasjonstupler og utvid tilgangstrær over både HTTP og gRPC, med offisielle SDK-er for Go, Node.js, Python, Java og .NET.
Flere autentiseringsmodeller
Definer RBAC-, ReBAC- og ABAC-retningslinjer — eller kombiner alle tre — innenfor et enkelt autorisasjonsskjema som dekker alle ressurstyper i applikasjonen din.
PostgreSQL-persistering
Relasjonstupler og modellversjoner lagres i en PostgreSQL-database, noe som gir en varig, spørbar autorisasjonstilstand med transaksjonskonsistens.
Hvorfor kjøre OpenFGA på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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