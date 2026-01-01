OpenFGA er en autorisasjonsmotor med åpen kildekode, bygget på prinsippene til Google Zanzibar – det globalt distribuerte tillatelsessystemet som driver Google Drive, Docs og Kalender. Den lar ingeniørteam definere og håndheve finkornede tilgangskontrollpolicyer ved hjelp av et menneskelesbart modelleringsspråk, og deretter evaluere disse policyene med høy gjennomstrømning via et enkelt HTTP- eller gRPC-API. ReBAC (relasjonsbasert tilgangskontroll), RBAC (rollebasert) og ABAC (attributtbasert) modeller støttes alle innebygd, og kan kombineres innenfor et enkelt autorisasjonsskjema.

Å hoste OpenFGA selv på din VPS holder autorisasjonslogikk og relasjonsdata under din fulle kontroll, uten leverandørlåsning eller pris per sjekk. Autorisasjonssjekker kjører med lav latens mot din egen PostgreSQL-lagring, og API-et integreres sømløst med applikasjoner skrevet i ethvert språk via de offisielle SDK-ene.