Installer OpenHuman med ett klikk.
Selvhostet personlig AI-kjerne som kobler til 118+ apper og bygger et privat minnetre du har full kontroll over.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OpenHuman
OpenHuman er en åpen kildekode personlig AI-superintelligens designet for å kjøre på din egen infrastruktur. Bygget rundt en Rust-kjerne og et lokalt-først minnetre kompatibelt med Obsidian, kobler den seg til over hundre tjenester via ett-klikks OAuth — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalender og mange flere — og trekker stille inn ferske data til en privat kunnskapsbase hvert tjuende minutt.
Selv-hosting av OpenHuman holder hver e-post, hvert dokument og hver samtale i et arbeidsområde du eier, samtidig som det fortsatt lar deg rute forespørsler til resonnerings-, raske og visjonsmodeller ved behov. Det er ingen per-sete-avgifter, ingen leverandørlåsning, og ingen tredjeparts AI-tjeneste ser noen gang dine rådata med mindre du eksplisitt ruter dem dit.
Viktige funksjoner i OpenHuman
Lokal-først minne
Hver melding, hvert dokument og integrasjonssynkronisering lagres i en lokal SQLite-database og et Obsidian-kompatibelt hvelv som du kan lese, redigere og sikkerhetskopiere direkte på disk.
118+ integrasjoner
Ett-klikks OAuth-koblinger for Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalender og dusinvis flere, med en bakgrunnsprosess som oppdaterer data hvert tjuende minutt.
Egne agentverktøy
Innebygd nettsøk, skraping, tilgang til filsystem, git-operasjoner og stemme (STT/TTS) lar agenter handle på dine vegne uten eksterne plugin-rammeverk.
TokenJuice komprimering
En enhetsbasert prompt-kompressor som fjerner overflødige tokens fra agentkall, og reduserer modellens API-kostnader med opptil 80 % på langvarige arbeidsflyter.
Enhetlig modellruting
Bytt mellom resonnerings-, raske og visjonsmodeller via ett enkelt abonnement, eller pek kjernen mot lokale Ollama- og LM Studio-bakender for fullt personvern.
Herdet RPC-kjerne
Den hodeløse Rust-kjernen eksponerer et bærerautentisert RPC-endepunkt, kjører som en skrivebeskyttet container med reduserte rettigheter, og pares sømløst med skrivebordsklienter over nettverket.
Hvorfor kjøre OpenHuman på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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