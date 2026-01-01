OpenHuman er en åpen kildekode personlig AI-superintelligens designet for å kjøre på din egen infrastruktur. Bygget rundt en Rust-kjerne og et lokalt-først minnetre kompatibelt med Obsidian, kobler den seg til over hundre tjenester via ett-klikks OAuth — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalender og mange flere — og trekker stille inn ferske data til en privat kunnskapsbase hvert tjuende minutt.

Selv-hosting av OpenHuman holder hver e-post, hvert dokument og hver samtale i et arbeidsområde du eier, samtidig som det fortsatt lar deg rute forespørsler til resonnerings-, raske og visjonsmodeller ved behov. Det er ingen per-sete-avgifter, ingen leverandørlåsning, og ingen tredjeparts AI-tjeneste ser noen gang dine rådata med mindre du eksplisitt ruter dem dit.