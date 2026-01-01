Installer Ghost med ett klikk.
Publiseringsplattform med åpen kildekode for profesjonelle bloggere, nyhetsbrev og betalte medlemskap.
Velg en VPS-plan for Ghost
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Ghost
Ghost er et fullt åpen kildekode headless CMS bygget rundt behovene til profesjonelle utgivere. I motsetning til generelle innholdsstyringssystemer er hver funksjon – fra redigeringsprogrammet til innebygde e-postnyhetsbrev og medlemskapsadministrasjon – designet spesifikt for skribenter og nettskapere.
Å selv-hoste Ghost på din VPS betyr at du eier abonnentlisten din, kontrollerer innholdet ditt, og unngår gebyrer per medlem og plattformlåsing. Med en MySQL-database inkludert, vedvarer innleggene, medlemmene og innstillingene dine pålitelig uten å være avhengig av noen tredjepartstjeneste.
Viktige funksjoner i Ghost
Innebygde medlemskap
Opprett gratis eller betalte medlemskapsnivåer med innebygd Stripe-integrasjon — ingen tilleggsprogrammer eller ekstra tjenester kreves.
Egne nyhetsbrev
Send e-postnyhetsbrev direkte til abonnenter fra Ghost uten å koble til en separat e-postplattform.
Moderne redigeringsprogram
Blokkbasert redigeringsprogram med innbygging av rike medier, gallerier og kodeinjeksjon, designet for publisering av langt innhold.
Headless CMS API
Innholds- og administrasjons-API-er lar deg levere innhold til ethvert front-end-rammeverk samtidig som Ghost beholdes som back-end.
SEO og planlegging
Innebygd SEO-optimalisering, automatiske nettstedskart og innholdsplanlegging holder publikasjonen din velfungerende og organisert.
Hvorfor kjøre Ghost på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
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