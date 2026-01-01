Ghost er et fullt åpen kildekode headless CMS bygget rundt behovene til profesjonelle utgivere. I motsetning til generelle innholdsstyringssystemer er hver funksjon – fra redigeringsprogrammet til innebygde e-postnyhetsbrev og medlemskapsadministrasjon – designet spesifikt for skribenter og nettskapere.

Å selv-hoste Ghost på din VPS betyr at du eier abonnentlisten din, kontrollerer innholdet ditt, og unngår gebyrer per medlem og plattformlåsing. Med en MySQL-database inkludert, vedvarer innleggene, medlemmene og innstillingene dine pålitelig uten å være avhengig av noen tredjepartstjeneste.