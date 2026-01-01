Installer Formbricks med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for å bygge målrettede undersøkelser på tvers av kanaler i app, via lenke, på nettsted og e-post.
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Hva du kan bygge med Formbricks
Formbricks er en åpen kildekode-plattform for opplevelsesadministrasjon, bygget som et selvhostbart alternativ til Qualtrics og SurveyMonkey. Produkt- og markedsføringsteam bruker den til å bygge undersøkelser som når brukere akkurat der de er – inne i nettapplikasjoner via JavaScript SDK, på frittstående lenkesider, innebygd på nettsteder, eller levert gjennom e-postkampanjer. Alle svar flyter inn i et samlet dashbord med innebygd segmentering og filtrering.
Selvhosting av Formbricks på din VPS gir deg fullt eierskap over hvert undersøkelsessvar og målgruppesegment uten at data forlater infrastrukturen din. Den første brukeren som registrerer seg etter distribusjon blir administrator, uten standard legitimasjon å distribuere. PostgreSQL og Valkey er forhåndskonfigurert og klare til bruk fra første oppstart.
Viktige funksjoner i Formbricks
Flerkanalsdistribusjon
Nå respondenter i appen via JavaScript SDK, på delbare lenkesider, innebygd på nettsteder eller via e-post — alt administrert fra ett dashbord.
Målretting av målgruppe for SDK
Vis undersøkelser til spesifikke brukersegmenter basert på attributter, egendefinerte hendelser eller tidligere handlinger sporet via Formbricks SDK.
Editor for logikkforgrening
Bygg flertrinnsundersøkelser med betinget logikk, hopperegler og ulike inndatatyper gjennom en visuell no-code-redigerer.
Automatisert svarruting
Send svar automatisk til Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier eller n8n når innsendinger kommer inn.
Innsendingsanalyse
Se fullføringsrater, svarsammendrag og individuelle innsendinger direkte i dashbordet uten å eksportere data.
Flerspråklige undersøkelser
Distribuer undersøkelser på flere språk samtidig fra én enkelt undersøkelseskonfigurasjon for å nå globale målgrupper.
Hvorfor kjøre Formbricks på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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