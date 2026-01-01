Formbricks er en åpen kildekode-plattform for opplevelsesadministrasjon, bygget som et selvhostbart alternativ til Qualtrics og SurveyMonkey. Produkt- og markedsføringsteam bruker den til å bygge undersøkelser som når brukere akkurat der de er – inne i nettapplikasjoner via JavaScript SDK, på frittstående lenkesider, innebygd på nettsteder, eller levert gjennom e-postkampanjer. Alle svar flyter inn i et samlet dashbord med innebygd segmentering og filtrering.

Selvhosting av Formbricks på din VPS gir deg fullt eierskap over hvert undersøkelsessvar og målgruppesegment uten at data forlater infrastrukturen din. Den første brukeren som registrerer seg etter distribusjon blir administrator, uten standard legitimasjon å distribuere. PostgreSQL og Valkey er forhåndskonfigurert og klare til bruk fra første oppstart.