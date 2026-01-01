Installer Cassandra Reaper med ett klikk installasjon.
Sentralisert reparasjonsplanlegger og webgrensesnitt for å holde Apache Cassandra-klynger sunne og konsistente.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Cassandra Reaper
Cassandra Reaper er de facto åpen kildekode-verktøyet for å orkestrere Apache Cassandra-reparasjoner på tvers av enkelt-datasenter og flersite-klynger. Opprinnelig laget hos Spotify og vedlikeholdt av The Last Pickle, deler Reaper store reparasjoner inn i håndterbare enheter, kjører dem opportunistisk på tvers av noder, og gjenopptar trygt etter feil — og erstatter skjøre cron-drevne nodetool-skript med en tilstandsbevisst, observerbar arbeidsflyt.
Selv-hosting av Reaper på din VPS gir operatører et dedikert kontrollplan med et webgrensesnitt, REST API og et metrikk-endepunkt. Denne distribusjonen inkluderer en Apache Cassandra-node slik at du umiddelbart kan koble til, planlegge og utføre reparasjoner, og deretter registrere ytterligere produksjonsklynger via JMX etter behov.
Viktige funksjoner i Cassandra Reaper
Segmenterte reparasjoner
Del opp reparasjoner i små områder og kjør dem opportunistisk på tvers av noder for å unngå overbelastning av klyngen.
Reparasjonsplanlegging
Planlegg gjentakende reparasjoner per keyspace med konfigurerbar intensitet, parallellitet og segmentantall.
Flerklyngekontroll
Registrer og administrer reparasjoner for flere Cassandra-klynger fra et enkelt webgrensesnitt og REST API.
Pause og gjenoppta
Tilstandsbaserte reparasjonskjøringer kan settes på pause, gjenopptas og gjenopprettes etter omstarter uten å miste fremdrift.
Metrikker og observerbarhet
Innebygde Dropwizard-metrikker eksponerer reparasjonsfremdrift, segmentstatus og JMX-klyngens helse for overvåking.
Hvorfor kjøre Cassandra Reaper på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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