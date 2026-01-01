Cassandra Reaper er de facto åpen kildekode-verktøyet for å orkestrere Apache Cassandra-reparasjoner på tvers av enkelt-datasenter og flersite-klynger. Opprinnelig laget hos Spotify og vedlikeholdt av The Last Pickle, deler Reaper store reparasjoner inn i håndterbare enheter, kjører dem opportunistisk på tvers av noder, og gjenopptar trygt etter feil — og erstatter skjøre cron-drevne nodetool-skript med en tilstandsbevisst, observerbar arbeidsflyt.

Selv-hosting av Reaper på din VPS gir operatører et dedikert kontrollplan med et webgrensesnitt, REST API og et metrikk-endepunkt. Denne distribusjonen inkluderer en Apache Cassandra-node slik at du umiddelbart kan koble til, planlegge og utføre reparasjoner, og deretter registrere ytterligere produksjonsklynger via JMX etter behov.