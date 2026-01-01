The Lounge er en selvhostet nettbasert IRC-klient som fungerer som en vedvarende IRC-bouncer — og holder seg tilkoblet nettverk 24/7 slik at du aldri går glipp av meldinger. Den lagrer komplett chat-historikk og synkroniserer lesemarkører på tvers av alle enhetene dine via et responsivt nettlesergrensesnitt.

Å selvhoste The Lounge på en VPS gir hver bruker en permanent IRC-tilstedeværelse uten behov for en separat BNC-tjeneste. Den støtter flere brukerkontoer, SASL- og LDAP-autentisering, push-varsler, forhåndsvisninger av lenker og samtidige tilkoblinger til flere IRC-nettverk.