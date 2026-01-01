Installer The Lounge med ett klikk.
Selvhostet alltid-på IRC-klient som holder deg tilkoblet og lagrer hele meldingshistorikken din på tvers av alle enheter.
Velg en VPS-plan for The Lounge
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med The Lounge
The Lounge er en selvhostet nettbasert IRC-klient som fungerer som en vedvarende IRC-bouncer — og holder seg tilkoblet nettverk 24/7 slik at du aldri går glipp av meldinger. Den lagrer komplett chat-historikk og synkroniserer lesemarkører på tvers av alle enhetene dine via et responsivt nettlesergrensesnitt.
Å selvhoste The Lounge på en VPS gir hver bruker en permanent IRC-tilstedeværelse uten behov for en separat BNC-tjeneste. Den støtter flere brukerkontoer, SASL- og LDAP-autentisering, push-varsler, forhåndsvisninger av lenker og samtidige tilkoblinger til flere IRC-nettverk.
Viktige funksjoner i The Lounge
Alltid-på-tilkobling
The Lounge forblir tilkoblet IRC-nettverk døgnet rundt på din VPS, slik at meldinger aldri går tapt selv når enhetene dine er frakoblet.
Full meldingshistorikk
Alle meldinger lagres på serveren og synkroniseres på tvers av alle enheter, noe som gir deg fullstendig historikk fra hvilken som helst nettleser.
Støtte for flere nettverk
Koble til flere IRC-nettverk samtidig med separate kontoer for hver bruker på serveren din.
Push-varsler
Motta push-varsler på mobil og datamaskin for omtaler og direktemeldinger uten å ha en nettleserfane åpen.
Hvorfor kjøre The Lounge på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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