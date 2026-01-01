Wakapi er en selvhostet kodeaktivitetssporer som er fullt kompatibel med WakaTime-redigeringsprogramtillegg. Den samler inn tid brukt på koding, fordelt på prosjekt, språk, redigeringsprogram og operativsystem, og presenterer dataene i et visuelt dashbord uten å dele noe med tredjeparts skytjenester.

Å selvhoste Wakapi på en VPS holder kodeaktiviteten din privat samtidig som det gir all innsikten WakaTime tilbyr. Den støtter ukentlige e-postoppsummeringer, offentlige ledertavler for teammotivasjon, generering av README-merker for GitHub-profiler og integrasjon med populære redigeringsprogrammer, inkludert VS Code, JetBrains IDEs og Vim.