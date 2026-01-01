Installer Wakapi med ett klikk.
Selvhostet kodetidssporer kompatibel med WakaTime-plugins, med dashbord, rapporter og ledertavler.
Velg en VPS-plan for Wakapi
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Wakapi
Wakapi er en selvhostet kodeaktivitetssporer som er fullt kompatibel med WakaTime-redigeringsprogramtillegg. Den samler inn tid brukt på koding, fordelt på prosjekt, språk, redigeringsprogram og operativsystem, og presenterer dataene i et visuelt dashbord uten å dele noe med tredjeparts skytjenester.
Å selvhoste Wakapi på en VPS holder kodeaktiviteten din privat samtidig som det gir all innsikten WakaTime tilbyr. Den støtter ukentlige e-postoppsummeringer, offentlige ledertavler for teammotivasjon, generering av README-merker for GitHub-profiler og integrasjon med populære redigeringsprogrammer, inkludert VS Code, JetBrains IDEs og Vim.
Viktige funksjoner i Wakapi
WakaTime-kompatibel
Fungerer med alle eksisterende WakaTime-redigeringsprogramtillegg — bare pek dem mot din selvhostede Wakapi-instans i stedet for wakatime.com.
Koding dashbord
Visualiser tidsbruk per prosjekt, språk, redigeringsprogram og OS med filtrerbare diagrammer som dekker valgfritt datoområde.
Ukentlige e-postrapporter
Motta automatiserte ukentlige sammendrag av din kodeaktivitet levert direkte til innboksen din.
GitHub-merker
Generer dynamiske README-merker som viser din ukentlige kodetid for å vise på GitHub-profilsider.
Lagledertavler
Del en offentlig ledertavle med teammedlemmer for å spore og sammenligne kodeaktivitet på tvers av et utviklingsteam.
Hvorfor kjøre Wakapi på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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