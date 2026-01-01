Installer FusionDirectory med ett klikk.
Nettbasert identitetsadministrasjon for LDAP, Samba, Kerberos, e-post, DNS, DHCP og administrasjon av SSH-nøkler.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med FusionDirectory
FusionDirectory er en åpen kildekode-applikasjon for identitets- og tilgangsstyring som gjør en standard LDAP-katalog om til en håndterbar plattform for brukere, grupper, e-postkontoer, Samba-ressurser, Kerberos-prinsipaler og dusinvis av andre systemtjenester. I stedet for å skrive ldif-filer eller bruke ldapsearch fra kommandolinjen, arbeider administratorer i et webgrensesnitt som forstår skjemaene til tjenestene de kobler seg til.
Selvhosting av FusionDirectory på en VPS holder katalogen – systemet som registrerer hver konto på nettverket ditt – fullstendig under din kontroll. Denne distribusjonen inkluderer en OpenLDAP-backend forhåndslastet med de nødvendige FusionDirectory-skjemaene, slik at webgrensesnittet og katalogen det administrerer kommer opp sammen som en enkelt applikasjonsstakk.
Viktige funksjoner i FusionDirectory
Nettbasert LDAP-administrasjon
Administrer brukere, grupper, organisasjonsenheter og ACL-er i en nettleser uten å skrive ldif-filer eller kjøre ldapadd fra en terminal.
Samba og Kerberos
Klargjør Samba-filkontoer og Kerberos-prinsipper direkte fra brukerposter, og hold Windows-nettverk og SSO synkronisert med katalogen.
Plugin-arkitektur
Utvid katalogen med valgfrie moduler for e-post, DNS, DHCP, SSH-nøkler, sudo-regler, sertifikater og passordpolicyer — aktiver kun de du trenger.
Medfølgende OpenLDAP
Leveres med en OpenLDAP-backend forhåndslastet med FusionDirectory-skjemaer, slik at katalogen er klar til å administreres umiddelbart etter utrulling.
Revisjonsspor
Innebygd revisjonsplugin registrerer hver katalogendring med hvem, hva og når, som støtter samsvarsgjennomganger og rettsmedisinske undersøkelser.
Passordpolicystyring
Konfigurer passordkompleksitet, utløp og regler for utestengelse via brukergrensesnittet, og bruk dem på tvers av brukergrupper fra én enkelt skjerm.
Hvorfor kjøre FusionDirectory på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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