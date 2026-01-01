FusionDirectory er en åpen kildekode-applikasjon for identitets- og tilgangsstyring som gjør en standard LDAP-katalog om til en håndterbar plattform for brukere, grupper, e-postkontoer, Samba-ressurser, Kerberos-prinsipaler og dusinvis av andre systemtjenester. I stedet for å skrive ldif-filer eller bruke ldapsearch fra kommandolinjen, arbeider administratorer i et webgrensesnitt som forstår skjemaene til tjenestene de kobler seg til.

Selvhosting av FusionDirectory på en VPS holder katalogen – systemet som registrerer hver konto på nettverket ditt – fullstendig under din kontroll. Denne distribusjonen inkluderer en OpenLDAP-backend forhåndslastet med de nødvendige FusionDirectory-skjemaene, slik at webgrensesnittet og katalogen det administrerer kommer opp sammen som en enkelt applikasjonsstakk.