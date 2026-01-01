PsiTransfer er en lett, åpen kildekode-filoverføringstjeneste for deling av filer via utløpende nedlastingslenker — ingen kontoer kreves for avsendere eller mottakere. Filer er organisert i opplastingsmapper med konfigurerbare lagringsperioder som spenner fra engangsnedlasting til 8-ukers utløp. Hver mappe kan valgfritt passordbeskyttes med AES-kryptering, og mottakere kan laste ned alt som et enkelt zip- eller tar.gz-arkiv uten å installere noe.

Å drifte PsiTransfer selv på din VPS holder filoverføringer private: ingen størrelsesbegrensninger pålagt av en skytjeneste, ingen filmetadata sendt til tredjeparter, og full kontroll over lagringspolicyer og lagring. Et valgfritt adminpanel lar deg overvåke aktive opplastinger og administrere lagring fra en enkelt beskyttet side.