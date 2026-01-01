Installer PsiTransfer med ett klikk.
Enkel selvhostet fildeling med utløpende lenker, passordbeskyttelse og gjenopptakbare opplastinger — ingen kontoer kreves.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PsiTransfer
PsiTransfer er en lett, åpen kildekode-filoverføringstjeneste for deling av filer via utløpende nedlastingslenker — ingen kontoer kreves for avsendere eller mottakere. Filer er organisert i opplastingsmapper med konfigurerbare lagringsperioder som spenner fra engangsnedlasting til 8-ukers utløp. Hver mappe kan valgfritt passordbeskyttes med AES-kryptering, og mottakere kan laste ned alt som et enkelt zip- eller tar.gz-arkiv uten å installere noe.
Å drifte PsiTransfer selv på din VPS holder filoverføringer private: ingen størrelsesbegrensninger pålagt av en skytjeneste, ingen filmetadata sendt til tredjeparter, og full kontroll over lagringspolicyer og lagring. Et valgfritt adminpanel lar deg overvåke aktive opplastinger og administrere lagring fra en enkelt beskyttet side.
Viktige funksjoner i PsiTransfer
Utløpende nedlastingslenker
Angi oppbevaringstid fra engangsnedlasting opptil 8 uker — filer og lenkene deres slettes automatisk når de utløper.
Ingen kontoer kreves
Mottakere laster ned filer direkte fra en delbar lenke uten å registrere seg eller logge inn på noen tjeneste.
Passordbeskyttede bøtter
Sikre enhver opplasting med AES-krypterte bøttepassord slik at kun tiltenkte mottakere kan få tilgang til de delte filene.
Gjenopptakelige opplastinger
Store filopplastinger gjenopptas automatisk etter nettverksavbrudd ved hjelp av tus.io-protokollen, noe som forhindrer mislykkede overføringer på trege tilkoblinger.
Massenedlastingsarkiv
Mottakere kan laste ned alle filer i en beholder som et enkelt zip- eller tar.gz-arkiv med ett klikk, uten å laste ned filer individuelt.
Admin-dashbord
Overvåk alle aktive bøtter, se lagringsbruk og slett opplastinger fra et passordbeskyttet administrasjonspanel på /admin.
Hvorfor kjøre PsiTransfer på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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