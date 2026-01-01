Opptil 69 % rabatt for PsiTransfer

Installer PsiTransfer med ett klikk.

Enkel selvhostet fildeling med utløpende lenker, passordbeskyttelse og gjenopptakbare opplastinger — ingen kontoer kreves.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer PsiTransfer med ett klikk.

Velg en VPS-plan for PsiTransfer

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med PsiTransfer

PsiTransfer er en lett, åpen kildekode-filoverføringstjeneste for deling av filer via utløpende nedlastingslenker — ingen kontoer kreves for avsendere eller mottakere. Filer er organisert i opplastingsmapper med konfigurerbare lagringsperioder som spenner fra engangsnedlasting til 8-ukers utløp. Hver mappe kan valgfritt passordbeskyttes med AES-kryptering, og mottakere kan laste ned alt som et enkelt zip- eller tar.gz-arkiv uten å installere noe.

Å drifte PsiTransfer selv på din VPS holder filoverføringer private: ingen størrelsesbegrensninger pålagt av en skytjeneste, ingen filmetadata sendt til tredjeparter, og full kontroll over lagringspolicyer og lagring. Et valgfritt adminpanel lar deg overvåke aktive opplastinger og administrere lagring fra en enkelt beskyttet side.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i PsiTransfer

Utløpende nedlastingslenker

Angi oppbevaringstid fra engangsnedlasting opptil 8 uker — filer og lenkene deres slettes automatisk når de utløper.

Ingen kontoer kreves

Mottakere laster ned filer direkte fra en delbar lenke uten å registrere seg eller logge inn på noen tjeneste.

Passordbeskyttede bøtter

Sikre enhver opplasting med AES-krypterte bøttepassord slik at kun tiltenkte mottakere kan få tilgang til de delte filene.

Gjenopptakelige opplastinger

Store filopplastinger gjenopptas automatisk etter nettverksavbrudd ved hjelp av tus.io-protokollen, noe som forhindrer mislykkede overføringer på trege tilkoblinger.

Massenedlastingsarkiv

Mottakere kan laste ned alle filer i en beholder som et enkelt zip- eller tar.gz-arkiv med ett klikk, uten å laste ned filer individuelt.

Admin-dashbord

Overvåk alle aktive bøtter, se lagringsbruk og slett opplastinger fra et passordbeskyttet administrasjonspanel på /admin.

Hvorfor kjøre PsiTransfer på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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