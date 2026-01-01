Relaticle er en selvhostet CRM-plattform bygget med innebygd AI-agentstøtte i kjernen. Den administrerer kontakter, selskaper og salgsprosesser gjennom et moderne Filament-drevet grensesnitt, samtidig som den eksponerer 30 Model Context Protocol-verktøy som lar AI-agenter lese og skrive CRM-data direkte – uten å skrape brukergrensesnittet eller stole på skjøre integrasjoner.

I motsetning til tradisjonelle CRM-systemer som legger til AI som en ettertanke, er Relaticle designet fra grunnen av for både menneskelig og AI-agentdrift gjennom den samme datamodellen. Et REST API gir full programmatisk tilgang, og en Laravel Horizon bakgrunnsarbeider håndterer importer, varsler og planlagt automatisering. Alle data forblir i en PostgreSQL-database på din egen infrastruktur.