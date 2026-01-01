Installer Relaticle med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-CRM med innebygd AI-agentstøtte, 30 MCP-verktøy og REST API for å automatisere kundearbeidsflyter.
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Hva du kan bygge med Relaticle
Relaticle er en selvhostet CRM-plattform bygget med innebygd AI-agentstøtte i kjernen. Den administrerer kontakter, selskaper og salgsprosesser gjennom et moderne Filament-drevet grensesnitt, samtidig som den eksponerer 30 Model Context Protocol-verktøy som lar AI-agenter lese og skrive CRM-data direkte – uten å skrape brukergrensesnittet eller stole på skjøre integrasjoner.
I motsetning til tradisjonelle CRM-systemer som legger til AI som en ettertanke, er Relaticle designet fra grunnen av for både menneskelig og AI-agentdrift gjennom den samme datamodellen. Et REST API gir full programmatisk tilgang, og en Laravel Horizon bakgrunnsarbeider håndterer importer, varsler og planlagt automatisering. Alle data forblir i en PostgreSQL-database på din egen infrastruktur.
Viktige funksjoner i Relaticle
Innebygd AI-agentstøtte
30 innebygde Model Context Protocol-verktøy lar AI-agenter opprette kontakter, oppdatere pipelines og hente ut CRM-data direkte uten tilpassede integrasjoner.
Kontakter og Pipelines
Administrer kontakter, selskaper, avtaler og salgsprosesser i et strukturert CRM-system designet for team som trenger en pålitelig oversikt over hvert kundeforhold.
Full REST API
Et komplett REST API eksponerer alle CRM-objekter for automatiseringsskript, tredjepartsintegrasjoner og tilpasset rapportering uten å få tilgang til webgrensesnittet.
Behandling av bakgrunnsjobber
Laravel Horizon behandler køede jobber for importer, varsler og planlagte oppgaver uten å blokkere nettgrensesnittet under tunge operasjoner.
OAuth Sosial pålogging
Teammedlemmer logger på med GitHub- eller Google-kontoer, noe som fjerner behovet for å administrere et separat sett med legitimasjon for CRM-systemet.
Hvorfor kjøre Relaticle på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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